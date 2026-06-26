Vasto, Approvate schede di censimento degli alberi in Viale della Rimembranza e del tiglio di Corso Garibaldi

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La Giunta comunale ha dato il via libera alla delibera con cui sono state approvate le schede di censimento del Viale della Rimembranza della Villa Comunale e del tiglio di Corso Garibaldi, primo fondamentale passo per il riconoscimento ufficiale di questi beni nel patrimonio degli alberi monumentali della Regione Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Con questa proposta il Comune di Vasto prosegue un percorso di valorizzazione del proprio patrimonio arboreo di pregio – recita il testo pubblicato online. La richiesta si aggiunge infatti agli alberi monumentali già riconosciuti nel nostro territorio: l’olivo di Via Madonna dei Sette Dolori, il pino domestico di Via Tre Segni e il pioppo nero di Vasto Marina, già inseriti nell’elenco degli alberi monumentali.«Il Viale della Rimembranza rappresenta un luogo simbolo della memoria collettiva della città, realizzato per onorare i caduti della Prima Guerra Mondiale, mentre il tiglio di Corso Garibaldi costituisce uno degli alberi più rappresentativi del centro storico di Vasto, elemento identitario e paesaggistico di grande valore», commenta il sindaco Francesco Menna – si apprende dal portale web ufficiale. «Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al sindaco Francesco Menna e ai colleghi della Giunta comunale che – ha aggiunto soddisfatto l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano – hanno condiviso e approvato convintamente questa proposta, dimostrando ancora una volta grande sensibilità verso la tutela del patrimonio ambientale, storico e culturale della nostra città. Un ringraziamento particolare va inoltre agli uffici comunali, in particolare al Servizio Ambiente e al Servizio Manutenzioni, che con professionalità e competenza hanno svolto tutte le verifiche tecniche previste dalla normativa, predisponendo un accurato lavoro di censimento e la documentazione necessaria che sarà trasmessa alla Regione Abruzzo per l’istruttoria finalizzata al riconoscimento della monumentalità di questi esemplari arborei – aggiunge la nota pubblicata. La tutela degli alberi monumentali significa custodire la memoria della nostra comunità, preservare un patrimonio naturale unico e trasmettere alle future generazioni un pezzo della storia di Vasto – Continueremo a lavorare affinché il nostro patrimonio ambientale venga sempre più valorizzato e protetto, perché gli alberi non rappresentano soltanto un valore ecologico, ma anche un elemento fondamentale della nostra identità culturale e paesaggistica».

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it