Vasto, ArtBit – International Drum Festival al Teatro Rossetti di Vasto

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Vasto si prepara ad accogliere un grande appuntamento dedicato all’arte della batteria e del ritmo: “ArtBit-International Drum Festival”, evento batteristico che si terrà sabato 20 dicembre 2025 alle ore 18:00 presso il Teatro Rossetti.Sotto la direzione artistica del M° Raffaele Bellafronte e il coordinamento di Fabrizio Gammieri, ArtBit si propone come un punto d’incontro tra tecnica, creatività e passione, unendo sullo stesso palco alcuni tra i più influenti batteristi della scena mondiale contemporanea – si apprende dal portale web ufficiale. Protagonista principale della serata sarà Anika Nilles, riconosciuta a livello internazionale per il suo stile innovativo e la sua musicalità fuori dagli schemi – Vincitrice di diversi premi internazionali nonché la nuova batterista della leggendaria band canadese, Rush! A condividere il palco con lei ci sarà Clauss Hessler, musicista eclettico, docente di tecnica open handed e autore di diversi metodi didattici di successo – aggiunge testualmente l’articolo online. A supportare lo spettacolo, uno dei più importanti giovani talenti del panorama italiano e non solo, vincitore del Drum Off Global 2020 a soli 12 anni, Alex Ranaldo, raffinato musicista capace di fondere groove e sensibilità espressiva – si apprende dal portale web ufficiale. Ad aprire l’evento un altro giovane batterista versatile e performer di grande energia, Vincenzo Protano, che negli ultimi mesi ha suonato nei principali club, teatri di tutta Italia e non solo – recita il testo pubblicato online. ArtBit non sarà solo un concerto, ma un’esperienza immersiva nel mondo del drumming moderno, in cui performance, didattica e spettacolo si intrecciano per offrire al pubblico un evento unico nel suo genere – Per info e prenotazioni tel: +39 339 1635975

