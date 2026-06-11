Vasto, Asili nido Stella Maris, Tana dei cuccioli e San Paolo: contributo a sostegno delle famiglie

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La Giunta comunale di Vasto ha approvato una delibera che prevede l’erogazione di un contributo economico ai residenti che usufruiscono degli asili nido comunali “Tana dei Cuccioli”, “San Paolo” e “Stella Maris” e che sostengono una spesa mensile pari o superiore a 440 euro – L’iniziativa nasce dalla volontà di agevolare concretamente l’accesso ai servizi per la prima infanzia, con particolare attenzione ai nuclei con più figli iscritti al nido e a quelli che frequentano lo Stella Maris, affidato in concessione dal 2022, per il quale le rette applicate dal gestore superano i 440 euro mensili.Il beneficio sarà erogato mensilmente secondo le seguenti fasce ISEE:ISEE da 0 a 13.000 euro: 200 euro al mese;ISEE da 13.000,01 a 28.000 euro: 180 euro al mese;ISEE superiore a 28.000,01 euro: 100 euro al mese – Gli importi sono riferiti alla frequenza full time (9 ore); per la frequenza part time (6 ore) è prevista una riduzione del 20%.“Un contributo economico destinato ai residenti, perché crediamo che – dichiara il sindaco di Vasto, Francesco Menna – l’accesso ai servizi per la prima infanzia debba essere garantito e incentivato – recita il testo pubblicato online. Un sostegno che va incontro soprattutto ai nuclei familiari con più figli iscritti al nido – recita il testo pubblicato online. Il nostro obiettivo è favorire una maggiore partecipazione ai servizi educativi fin dai primi anni di vita dei bambini.””Con questa misura – dichiara l’assessora all’Istruzione Paola Cianci – abbiamo voluto fornire un aiuto concreto ai nuclei familiari della nostra città che affrontano costi importanti per garantire ai propri figli la frequenza dei nidi comunali – precisa la nota online. L’intervento è stato calibrato sulla base dell’ISEE, così da assicurare un sostegno più consistente a chi presenta maggiori difficoltà economiche – si apprende dalla nota stampa. I servizi educativi per la prima infanzia rappresentano un diritto fondamentale e un investimento strategico per il futuro della comunità. I nidi non sono soltanto un supporto organizzativo per i genitori, ma luoghi di crescita nei quali bambine e bambini sviluppano competenze, relazioni e autonomie che costituiscono le basi del loro percorso formativo”.Nei prossimi giorni verrà pubblicato un avviso con le modalità di presentazione delle domande – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it