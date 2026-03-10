Vasto, Avviso per la costituzione di un elenco di operatori per la fornitura di libri alla biblioteca Mattioli

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Il Comune di Vasto ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla costituzione di un elenco di operatori economici per la fornitura di libri destinati alla Biblioteca comunale “Raffaele Mattioli”.Il provvedimento consentirà alla Biblioteca comunale di arricchire il proprio patrimonio librario grazie al contributo assegnato dal Ministero della Cultura – si legge sul sito web ufficiale. L’avviso è finalizzato alla creazione di un elenco di librerie e operatori economici del settore, con punto vendita fisico nel territorio della città di Vasto o nei comuni limitrofi entro un raggio di 50 chilometri, da cui il Comune potrà attingere per l’acquisto di nuovi volumi destinati alla biblioteca – Le librerie interessate, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa – tra cui codice ATECO principale 47.61 (commercio al dettaglio di libri nuovi) o 47.79.1 (commercio al dettaglio di libri di seconda mano) – potranno presentare domanda di iscrizione all’elenco inviando la propria candidatura, entro il 24 marzo alle ore 14:00, tramite PEC all’indirizzo comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. vasto@legalmail.it, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune – «Investire nelle biblioteche – dichiara il sindaco Francesco Menna significa investire nella crescita culturale della nostra comunità. Grazie a questo finanziamento potremo arricchire il patrimonio della Biblioteca “Raffaele Mattioli” valorizzando la lettura come strumento di partecipazione e conoscenza».Soddisfazione anche da parte dell’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta: « La scelta di coinvolgere librerie del territorio favorisce inoltre un circuito virtuoso tra istituzioni culturali e operatori economici locali, sostenendo in modo diretto la filiera del libro – recita il testo pubblicato online. Una concreta opportunità per promuovere la lettura e ampliare l’offerta culturale della nostra biblioteca – si legge sul sito web ufficiale. ».L’elenco degli operatori economici sarà costituito dal Settore II – Servizi e Politiche culturali del Comune di Vasto – Successivamente il Dirigente procederà all’individuazione delle librerie tra quelle iscritte, da cui effettuare gli acquisti tramite affidamento diretto, come previsto dalla normativa vigente – si apprende dalla nota stampa. L’avviso e la modulistica per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Vasto, nella sezione Avvisi.https://www.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. vasto – ch.it/it/news/avviso-per-la-costituzione-di-un-elenco-di-operatori-economici-per-la-fornitura-libraria

