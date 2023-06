Vasto, BEACH SOCCER, FINO ALL’11 GIUGNO 14 SQUADRE SI AFFRONTERANNO A VASTO MARINA

- Advertisement -

Il Beach Soccer della FIGC-Lega Nazionale Dilettanti torna dove tutto è iniziato – A Vasto nel 2004 si giocò la prima Coppa Italia nella storia della disciplina – si legge sul sito web ufficiale. Dopo vent’anni e 19 edizioni lo sport più praticato dell’estate torna nella località balneare abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dall’8 all’11 Giugno quattordici squadre si affronteranno sul rettangolo di sabbia della Beach Arena incastonata sul Lungomare Cordella per conquistare la coccarda tricolore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Proprio nella “casa” della competizione, sul palco dell’arena, si è svolta questa mattina la presentazione della tappa vastese – si apprende dalla nota stampa. sono intervenuti il Vicesindaco Licia Fioravante e l’assessore allo sport Carlo Della Penna – si apprende dal portale web ufficiale. Per la Regione Abruzzo presenti i consiglieri Sabrina Bocchino ed Emanuele Marcovecchio mentre per la FIGC-Lega Nazionale Dilettanti, ha fatto gli onori di casa Flavia Antonacci, membro della consulta del Dipartimento Beach Soccer LND e responsabile regionale della disciplina per il Comitato LND Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Direttamente coinvolti nell’organizzazione anche Nicola Bellandrini, promoter della tappa, componente della delegazione di Vasto e presidente della ASD Gianimina Soccer, Piergiorgio Molino, presidente del consorzio “Vivere Vasto Marina” e Pino Travaglini titolare del Lido “Il Pontile”, consigliere comunale e delegato della LND Vasto – “Quest’area riqualificata da poco – ha detto il Vicesindaco Licia Fioravante – ha già ospitato l’anno scorso un evento importante e prosegue quest’anno sulla scia dei grandi manifestazioni – aggiunge la nota pubblicata. Spazio che oggi vediamo attrezzato con uno splendido stadio sul mare – si apprende dalla nota stampa. Porto i saluti del sindaco Francesco Menna e ringrazio i consiglieri regionali Sabrina Bocchino e Manuele Marcovecchio per il contributo ottenuto – aggiunge testualmente l’articolo online. Questa iniziativa è un esempio importante del rapporto sinergico delle istituzioni comunali e regionali che insieme possono produrre risultati”. L’assessore allo sport del Comune di Vasto Della Penna: “Ringrazio tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo evento a Vasto, la Regione Abruzzo, il promoter Nicola Bellandrini e Pino Travaglini – aggiunge la nota pubblicata. Il torneo sarà l’occasione per avere un importante vetrina della nostra città attraverso le piattaforme digitali – Sono molto soddisfatto di questa grande manifestazione sportiva che spero possa richiamare un numeroso pubblico di vastesi e turisti”. La consigliera Sabrina Bocchino: “Con il beach soccer ho una storia d’amore particolare, che coincide con il ventennale di attività. Ringrazio per questo Bellandrini che ha riportato in Abruzzo le emozioni di una disciplina così importante per Vasto – Come c’è stata l’opportunità la Regione ha risposto presente, a prescindere dalle specifiche appartenenze politiche con un lavoro di perfetta sinergia, in quanto l’obiettivo primario è sempre e solo il bene della comunità. Accogliamo quindi con entusiasmo e gioia questa Coppa Italia in uno dei tratti di costa più belli dell’Adriatico”. Sulla stessa lunghezza d’onda Marcovecchio che ha dichiarato: “Abbiamo lavorato molto per questa iniziativa che apre nel migliore dei modi la stagione estiva degli eventi in programma a Vasto, coniugando sport e promozione del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Mi complimento con l’intera organizzazione ed auguro a tutti di vivere delle splendide giornate di Beach Soccer nella nostra terra”. Sette partite al giorno ad eliminazione diretta, da domani a domenica, con gli Ottavi di finale, i Quarti, le Semifinali e le Finali, ventotto gare in tutto all’insegna del miglior Beach Soccer FIGC-LND. La finale sarà trasmessa in diretta su DAZN alle ore 18 di domenica – viene evidenziato sul sito web. “Ho l’onore e l’onere, oggi, di portare i saluti del presidente del CR Abruzzo Concezio Memmo e del coordinatore del Dipartimento Beach Soccer Roberto Desini, impossibilitati a partecipare a questa bellissima ed importante presentazione – Come LND – aggiunge Antonacci – ringraziamo tutte le componenti qui presenti che hanno reso possibile l’organizzazione di questa importante tappa – viene evidenziato sul sito web. Arriva a Vasto tanto spettacolo calcistico, proprio nel ventennale del Dipartimento, dove è stata assegnata la prima Coppa Italia della storia del Beach Soccer. Una grande soddisfazione per il CR Abruzzo che, in piena sinergia con le istituzioni locali, è impegnato nella promozione di questo sport nella nostra fantastica costa – viene evidenziato sul sito web. Soddisfazione ancora maggiore in quanto oltre alla Coppa Italia nazionale, andrà in scena anche quella regionale”. Il rapporto di Vasto con il Beach Soccer ufficiale è stato sempre speciale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Coppa Italia è stata assegnata sulla spiaggia della perla dell’Adriatico nel 2004, 2005, 2006 e 2008 con l’accoppiata della Supercoppa nel 2006 e una tappa di Campionato nel 2007. L’evento è organizzato dall’ASD Gianima Soccer del Presidente Nicola Bellandrini componente della Delegazione LND di Vasto in collaborazione con il Comitato Regionale LND Abruzzo presieduto da Ezio Memmo insieme alla Regione ed all’amministrazione comunale di Vasto – recita il testo pubblicato online. Bellandrini: “Riportiamo, dopo ben quindi anni, una tappa di Beach Soccer a Vasto – Abbiamo lavorato tanto, con passione e dedizione, con l’aiuto determinante delle istituzioni locali, regionali e della LND. Questa tappa premia la grande tradizione di Vasto nel Beach Soccer, basti pensare che Bruno Xavier ha cominciato da noi la sua straordinaria carriera”. Per Molino è stato importante rimarcare che a Vasto, dopo il Giro d’Italia, si accoglie nella stessa data un altro evento sportivo di caratura nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Come operatori nel settore del turismo – ha affermato Molino – non posso che ringraziare tutti i presenti per il lavoro svolto e per la progettualità futura legata agli eventi sportivi nel nostro territorio”. A chiudere gli interventi Travaglini che ha sottolineato la sua grande gioia per questa tappa vastese: “Il calcio mi scorre nelle vene da quando ero bambino – Sono vent’anni che ricopro ruoli in LND e sono felicissimo per aver toccato con mano il gioco di squadra che è stato fatto per raggiungere questo risultato”.

