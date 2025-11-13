Vasto, Bocchino (Lega): assegnati oltre 105 milioni per nuovo ospedale

“L’assegnazione di oltre 105 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale di Vasto rappresenta un traguardo importantissimo e la conferma dell’impegno concreto del centrodestra verso la sanità pubblica abruzzese”. Così Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale della Lega, commentando l’approvazione da parte della giunta regionale della variazione al bilancio di previsione 2025-2027 che destina il finanziamento statale alla costruzione del nuovo presidio ospedaliero di Vasto. “Si tratta di un passaggio fondamentale – prosegue Bocchino – che consentirà, entro la fine dell’anno, di arrivare alla pubblicazione dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’opera. La Regione, guidata dal centrodestra, sta mantenendo gli impegni assunti con i cittadini, trasformando in realtà un progetto che per troppo tempo è rimasto solo sulla carta. Il nuovo nosocomio, che prevede 239 posti letto e un investimento complessivo di 149 milioni di euro, sarà una struttura moderna e funzionale, in grado di garantire servizi sanitari di qualità per tutto il territorio vastese e per l’intera area del basso Abruzzo. Questi sono fatti, non promesse – aggiunge Bocchino –. Ancora una volta il centrodestra sceglie la strada dell’efficienza e della trasparenza, superando definitivamente le opache logiche del project financing tanto care al centrosinistra, che negli anni ha solo prodotto ritardi e incertezze. Il nuovo ospedale di Vasto non è più un miraggio. Presto – conclude – sarà realtà”.