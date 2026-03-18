Vasto, Borse di studio, via alle domande

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:La Regione Abruzzo ha approvato gli indirizzi operativi per la formazione degli elenchi dei potenziali aventi diritto ad accedere alle borse di studio del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’anno scolastico 2025/2026. I requisiti prevedono la residenza nel Comune di Vasto; l’appartenenza a un nucleo familiare con Isee 2026 (riferito ai redditi 2024) da zero a 10 mila euro; l’iscrizione nell’anno scolastico 2025/2026 e frequenza, alla data di presentazione della domanda, ad un istituto della Scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non è richiesto alcun requisito di merito scolastico e l’importo unitario delle borse di studio nella Regione Abruzzo è pari a 150 euro – Le domande potranno essere presentate fino al 15 aprile 2026 attraverso la piattaforma presente sul sito Istituzionale del Comune di Vasto: https://www.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. ch.it/it – Servizi Online – Pratiche – Apertura Pratiche – Servizi Scolastici – Domanda Borse di Studio – recita il testo pubblicato online. Per attivare la procedura sarà necessario essere in possesso di Spid o Cie (Carta d’identità elettronica). «Invitiamo – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione Paola Cianci – coloro che rispettano i requisiti menzionati a presentare domanda per le borse di studio – Crediamo fermamente che il diritto allo studio debba essere garantito a tutte e tutti – aggiunge la nota pubblicata. Rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita personale e per lo sviluppo della nostra comunità. Le risorse della Regione sicuramente non sono sufficienti per risolvere i problemi che le famiglie vivono nel quotidiano – recita il testo pubblicato online. Sarebbe cosa giusta cercare di investire maggiormente sull’istruzione – si apprende dalla nota stampa. Nessuno deve rinunciare a proseguire gli studi per difficoltà economiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ad ogni modo, è utile partecipare a questa misura con l’auspicio che i fondi previsti aumentino nel tempo».

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it