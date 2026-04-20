Vasto celebra la Festa della Liberazione, gli appuntamenti in programma il 25 aprile

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Il 25 aprile 2026, in occasione dell’anniversario della Festa della Liberazione, il programma delle celebrazioni inizierà alle ore 09:15 con il raduno dei partecipanti in Piazza Rossetti – precisa il comunicato. A seguire è prevista la deposizione di un omaggio floreale ai Caduti della Resistenza al nazifascismo – aggiunge testualmente l’articolo online. La cerimonia continuerà in Piazza Caprioli, qui si terrà l’alzabandiera e sarà deposta una corona d’alloro al monumento ai Caduti di guerra – viene evidenziato sul sito web. Successivamente, in Via Adriatica, è prevista la deposizione di un omaggio floreale al monumento ai Caduti del mare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Al termine, in Piazza Brigata Maiella, dopo la deposizione di una corona d’alloro, sono previsti gli interventi del sindaco di Vasto, Francesco Menna e del presidente dell’ANPI Vasto, Domenico Cavacini – La cittadinanza è invitata a partecipare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. «Il 25 aprile rappresenta una data fondativa della nostra democrazia e della nostra Repubblica – si legge sul sito web ufficiale. Celebrare la Liberazione significa rinnovare la memoria del sacrificio di quanti hanno lottato per la libertà, la pace e i valori costituzionali – È un dovere civile trasmettere alle nuove generazioni il significato profondo di questa ricorrenza», dichiara il sindaco Francesco Menna – si legge sul sito web ufficiale. «Il 25 aprile è la Festa della identità italiana, ritrovata e rifondata dopo il fascismo, grazie alla Resistenza e alla lotta di Liberazione – si apprende dalla nota stampa. Il suo frutto è la Costituzione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nacque, così, una democrazia forte e matura nelle sue istituzioni e nella sua società civile, che ha permesso agli italiani, anche attraverso la visione dell’Unione Europea, di raggiungere vette di libertà, di giustizia sociale e di speranza nel futuro», aggiunge l’assessore agli Affari istituzionali Nicola Della Gatta – si apprende dal portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it