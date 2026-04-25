Vasto celebra la Festa della Liberazione

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Nella mattinata di oggi, 25 aprile 2026, si è svolta la cerimonia dell’anniversario della Festa della Liberazione – si apprende dalla nota stampa. L’appuntamento si è aperto in Piazza Rossetti, con la deposizione dell’omaggio floreale alle vittime del nazifascismo, presso le edicole dedicate al professore Armando Ottaviano, al carabiniere Angelo Cianciosi, all’anarchico Antonio Cieri e all’aviere Leonardo Umile – si apprende dalla nota stampa. Il corteo ha raggiunto Piazza Caprioli, il cippo ai caduti del mare in via Adriatica e Piazza Brigata Maiella – si legge sul sito web ufficiale. Presente, insieme al sindaco Francesco Menna e ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Vasto, anche il vicesindaco di Furci Claudio Cianciosi – aggiunge la nota pubblicata. Il corteo ha visto la partecipazione della banda di Gissi. «Il nazifascismo – commenta il sindaco Francesco Menna – non è stato un’opinione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È stato manganello, repressione, leggi razziali, deportazioni, camere a gas, stragi – Il 25 aprile resta una giornata scomoda per chi ha sempre avuto imbarazzo a pronunciare una parola semplice e necessaria: antifascismo – riporta testualmente l’articolo online. Ma noi quella parola la pronunciamo con orgoglio, tutti i giorni – aggiunge la nota pubblicata. Perché l’antifascismo è la radice della nostra Costituzione – si apprende dalla nota stampa. L’antifascismo è la radice della nostra democrazia – In un tempo in cui tornano nazionalismi, odio, razzismo, nostalgie e derive pericolose, il nostro compito è uno solo: difendere la memoria e difendere la democrazia – Viva il 25 aprile – Viva la Resistenza – Viva la Brigata Maiella – viene evidenziato sul sito web. Viva l’Italia antifascista». «In un’epoca in cui a livello globale si afferma il primato della forza sul diritto internazionale e, sul piano nazionale, si mettono in discussione principi fondamentali della Costituzione, partecipare alle iniziative del 25 aprile resta – per il presidente dell’Anpi Vasto, Domenico Cavacini – un dovere civile – recita la nota online sul portale web ufficiale. Quest’anno, inoltre, si celebrano anche il voto alle donne, la nascita della Repubblica e dell’Assemblea Costituente – Dalla memoria di quegli eventi dobbiamo ribadire l’impegno per un mondo nuovo e assieme contrastare alla radice l’attuale vento autoritario, nazionalista e bellicista in Italia, in Europa e nel mondo – aggiunge testualmente l’articolo online. Riprendendo le parole del volantino dell’Anpi: “… Se c’è un nuovo fascismo, c’è anche una nuova Resistenza – si legge sul sito web ufficiale. E dopo la Resistenza, c’è sempre una Liberazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ”».

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it