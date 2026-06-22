Vasto, Ceramica e Microrganismi: un workshop per riscoprire la natura invisibile delle nostre città

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Martedì 23 giugno, dalle ore 16 alle ore 19, presso il Centro Berlinguer – Spazio Giovani in via Anelli 71 a Vasto, si terrà il workshop “Ceramica e Microrganismi”, un evento gratuito aperto a tutti che unisce divulgazione scientifica e produzione artigianale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili sarà tenuto da Luca Pugliese, studente di Advanced Design presso l’Università di Bologna – Il pomeriggio si aprirà con un laboratorio pratico di ceramica con tecnica colombina, in cui i partecipanti costruiranno con le proprie mani un vaso bioricettivo — un oggetto progettato per essere colonizzato spontaneamente da muschi e microrganismi nel tempo, trasformando un semplice balcone in un piccolo ecosistema urbano – riporta testualmente l’articolo online. Non è richiesta nessuna esperienza pregressa – si apprende dal portale web ufficiale. Nella seconda parte del workshop, il professor Marco Candela, microbiologo dell’Università di Bologna, terrà un talk online sull’importanza della biodiversità microbica nelle nostre città — spiegando perché i microrganismi ambientali non sono nemici da eliminare, ma alleati fondamentali per la salute degli ecosistemi urbani e delle persone che li abitano – I posti sono limitati a 10 partecipanti.Per informazioni e iscrizioni: 3454147116″Continuiamo a credere – dichiara il sindaco Francesco Menna – nel valore delle nuove generazioni e nella capacità dei giovani – precisa la nota online. Il workshop rappresenta un’importante occasione di crescita culturale, formativa e civica”.”Iniziative come questa – dichiara l’assessora alle politiche giovanili, Paola Cianci – dimostrano quanto sia importante sostenere e valorizzare il talento, la creatività e l’impegno delle giovani generazioni – precisa il comunicato. Il progetto unisce ricerca, innovazione, sostenibilità ambientale e partecipazione, offrendo alla cittadinanza un’opportunità concreta per avvicinarsi alla scienza in modo accessibile e coinvolgente – Grazie a Luca Pugliesi per aver voluto mettere a disposizione la sua passione e il suo impegno investiti nel percorso di studi che sta affrontando”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it