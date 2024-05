Vasto, Cerimonia 24 maggio per il del 109° anniversario dell’ingresso in guerra dell’Italia

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Questa mattina alla Villa comunale in viale della Rimembranza in occasione del 109° anniversario dell’ingresso in guerra dell’Italia nel primo conflitto mondiale il sindaco di Vasto Francesco Menna ha deposto un mazzo di fiori per ricordare i vastesi uccisi in guerra – si apprende dal portale web ufficiale. Insieme al sindaco Francesco Menna, agli assessori Gabriele Barisano, Nicola della Gatta e Licia Fioravante erano presenti i consiglieri Giuseppe Forte, Luigi Marcello e Lina Marchesani con i rappresentanti delle forze dell’ordine, le associazioni combattentistiche e d’Arma, rappresentanti del Rotary club, Università delle Tre età e Masci – aggiunge la nota pubblicata. “E’ importante promuovere – ha detto il sindaco Francesco Menna – uno sviluppo della coscienza identitaria nelle nuove generazioni, indirizzando l’attenzione verso uomini e donne che, sia nelle trincee quanto sul ‘fronte interno’, lottarono e spesso persero la vita”. L’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano ha ricordato che in viale della Rimebranza sono presenti 185 lecci, una pianta per ogni caduto vastese – Il legame storico ha consentito di ottenere un preliminare parere favorevole alla richiesta di iscrizione del patrimonio arboreo nell’elenco “Tutela e valorizzazione delle piante monumentali”. I partecipanti in corteo hanno raggiunto Piazza Caprioli dove il Vicesindaco Licia Fioravante ha deposto una corona d’alloro al monumento ai caduti.Questa mattina alla Villa comunale in viale della Rimembranza in occasione del 109° anniversario dell’ingresso in guerra dell’Italia nel primo conflitto mondiale il sindaco di Vasto Francesco Menna ha deposto un mazzo di fiori per ricordare i vastesi uccisi in guerra – viene evidenziato sul sito web. Insieme al sindaco Francesco Menna, agli assessori Gabriele Barisano, Nicola della Gatta e Licia Fioravante erano presenti i consiglieri Giuseppe Forte, Luigi Marcello e Lina Marchesani con i rappresentanti delle forze dell’ordine, le associazioni combattentistiche e d’Arma, rappresentanti del Rotary club, Università delle Tre età e Masci.“E’ importante promuovere – ha detto il sindaco Francesco Menna – uno sviluppo della coscienza identitaria nelle nuove generazioni, indirizzando l’attenzione verso uomini e donne che, sia nelle trincee quanto sul ‘fronte interno’, lottarono e spesso persero la vita”.L’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano ha ricordato che in viale della Rimebranza sono presenti 185 lecci, una pianta per ogni caduto vastese – Il legame storico ha consentito di ottenere un preliminare parere favorevole alla richiesta di iscrizione del patrimonio arboreo nell’elenco “Tutela e valorizzazione delle piante monumentali”. I partecipanti in corteo hanno raggiunto Piazza Caprioli dove il Vicesindaco Licia Fioravante ha deposto una corona d’alloro al monumento ai caduti.

