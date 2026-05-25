Vasto, Cerimonia commemorativa per il 111° anniversario dell’ingresso dell’Italia nella Grande guerra

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale: Questa mattina alla Villa comunale di Vasto si è svolta la cerimonia per ricordare il 111° anniversario dell’ingresso dell’Italia nella Grande guerra – si legge sul sito web ufficiale. La celebrazione ha visto la partecipazione della Vicesindaca Licia Fioravante, dell’assessore Gabriele Barisano, dei rappresentanti delle forze dell’ordine e delle associazioni Combattentistiche e d’Arma in un momento di profonda riflessione per onorare con un omaggio floreale il sacrificio dei soldati che hanno combattuto nella Prima Guerra Mondiale – recita la nota online sul portale web ufficiale. La Vicesindaca ha aperto la cerimonia ricordando che Viale della Rimembranza rappresenta molto più di una semplice strada urbana: è un luogo della memoria collettiva, un simbolo vivo del legame tra le nuove generazioni e il sacrificio di quanti hanno donato la propria vita per la Patria – viene evidenziato sul sito web. «Ogni giorno questo viale viene percorso – ha evidenziato la Vicesindaca Licia Fioravante – da centinaia di giovani e famiglie che, osservando i lecci e le maioliche commemorative dedicate ai soldati morti in guerra, hanno l’opportunità di confrontarsi con una pagina fondamentale della nostra storia nazionale – si apprende dalla nota stampa. Conservare e valorizzare Viale della Rimembranza significa custodire un patrimonio morale e civile che appartiene all’intera comunità. Quegli alberi non sono semplici elementi del paesaggio urbano: rappresentano vite spezzate, speranze interrotte, esempi di coraggio e senso del dovere – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le maioliche, con i nomi e i ricordi dei caduti, trasformano quel percorso in un luogo di riflessione, capace di trasmettere ai più giovani il valore della libertà e dell’amore per la Patria – si apprende dal portale web ufficiale. Un particolare ringraziamento alle associazioni Combattentistiche e d’Arma che svolgono un ruolo fondamentale nella conservazione della memoria storica e nella promozione dei valori civili e patriottici – precisa il comunicato. Attraverso il loro costante impegno, alla loro dedizione, le commemorazioni assumono un valore autentico e partecipato, rafforzando il legame tra memoria storica, istituzioni e cittadinanza».«Con grande soddisfazione – ha concluso l’assessore Gabriele Barisano – annuncio come sia ormai in via di conclusione l’iter finalizzato a rendere definitivo il vincolo di tutela dei lecci storici presenti lungo Viale della Rimembranza, alberi che rappresentano non soltanto un bene paesaggistico di straordinaria importanza, ma anche un monumento vivente dedicato ai caduti di guerra – si legge sul sito web ufficiale. La conclusione di questo percorso di tutela rappresenta un risultato importante per la città di Vasto, frutto dell’impegno istituzionale e della sensibilità di quanti hanno creduto nella necessità di preservare un luogo che unisce valore naturalistico, culturale e morale – si apprende dalla nota stampa. Il 24 maggio è stata anche la giornata dedicata ai parchi e ai giardini europei, il Viale della Rimembranza diventa così esempio concreto di come il patrimonio verde possa essere anche presidio di memoria storica, educazione civica e appartenenza collettiva».

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it