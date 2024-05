Vasto, Chiusure programmate per l’erogazione idrica

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica, si rende necessario effettuare le chiusure programmate, come di seguito indicato in allegato (con indicazione di comune, zona e orari) da oggi 20.05.2024 fino a lunedì 27.05.2024, salvo diversa disposizione – si apprende dalla nota stampa. Al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica, si rende necessario effettuare le chiusure programmate, come di seguito indicato in allegato (con indicazione di comune, zona e orari) da oggi 20.05.2024 fino a lunedì 27.05.2024, salvo diversa disposizione – recita la nota online sul portale web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it