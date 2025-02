Vasto, Città del Vasto

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Domenica 9 febbraio 2025, dalle 18:00, il Teatro Rossetti di Vasto ospita il concerto “Mascher’Arti” . Si tratta di un viaggio affascinante nella nascita della Commedia dell’Arte attraverso la musica del quindicesimo e sedicesimo secolo tra Firenze, Venezia e Napoli – aggiunge la nota pubblicata. Un ensemble straordinario di voci e strumenti antichi farà rivivere sonorità e atmosfere del Tardo Rinascimento, offrendo un’esperienza musicale che fonde storia, teatro e tradizione – si apprende dalla nota stampa. «Accogliere al Teatro Rossetti il concerto “Mascher’Arti” è motivo di grande orgoglio per la nostra città. Eventi come questo infatti rappresentano un’importante occasione per riscoprire e valorizzare la nostra storia, mettendo in luce la ricchezza del patrimonio musicale e teatrale legato alle nostre radici – precisa il comunicato. Non sarà solo un’esperienza musicale di alto livello ma sarà soprattutto un’opportunità di riflessione e arricchimento», dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – viene evidenziato sul sito web. È possibile acquistare i biglietti per i singoli eventi direttamente da qui: https://www.diyticket.it/organizers/329/polo-culturale-citta-del-vasto –

