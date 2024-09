Vasto, Comune di Vasto e Lions club promuovono l’iniziativa “Piantiamo alberi e ricicliamo smartphone”

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Lions Club Vasto Host, insieme al Distretto 108°, con il patrocinio del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica e con la collaborazione del Comune di Vasto, promuove una campagna per ridare vita ai telefonini non utilizzati, rotti o obsoleti, procedendo al loro corretto smaltimento al fine di recuperare materie prime con cui realizzare nuovi dispositivi digitali – precisa il comunicato. Obiettivo dell’iniziativa è quello di piantare alberi e riciclare smartphone per combattere fragilità territoriale ed inquinamento – recita il testo pubblicato online. Attraverso il progetto “Piantiamo Alberi e Ricicliamo Smartphone”, il Lions Club Vasto Host si impegna a raccogliere e conferire cellulari a strutture convenzionate, che in cambio provvederanno a piantare un nuovo albero ogni 15 apparecchi consegnati – precisa la nota online. I cellulari inutilizzati o abbandonati provocano un evidente danno ambientale, ma se avviati a corrette procedure di riciclo, rappresentano un prezioso patrimonio di materie prime e rare che possono rientrare nel ciclo produttivo in alternanza allo sfruttamento delle miniere – si apprende dalla nota stampa. Portate presso il Comune di Vasto i vecchi cellulari inutilizzabili e contribuite a sostenere l’ambiente – si apprende dalla nota stampa. “Una iniziativa lodevole – hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano – a cui abbiamo aderito volentieri per la duplice funzione che la raccolta consente – si apprende dalla nota stampa. Ringraziamo il Lions Club Vasto Host per questa opportunità promossa a la tutela dell’ambiente”. Sui canali social saranno pubblicati gli obiettivi raggiunti ed il numero di alberi piantumati – Una postazione per la raccolta dei cellulari è stata predisposta presso il Comune di Vasto, in Piazza Barbacani, al primo piano – riporta testualmente l’articolo online.

