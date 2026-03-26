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Vasto, Concessione sale espositive “Mattioli” e “Bontempo”, pubblicato l’avviso pubblico

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Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Comune di Vasto ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso, delle sale espositive comunali “Sala Raffaele Mattioli” e “Sala Roberto Bontempo” per la stagione estiva 2026. L’iniziativa è finalizzata alla realizzazione di mostre temporanee ed eventi espositivi gratuiti da proporre alla cittadinanza nel periodo estivo, con l’obiettivo di arricchire l’offerta culturale del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Le sale saranno concesse per periodi di durata settimanale, previo pagamento di un canone – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tutti i costi organizzativi e gestionali saranno a carico dei soggetti proponenti – aggiunge la nota pubblicata. Possono partecipare artisti, associazioni culturali, enti del Terzo Settore ed operatori privati del settore culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ulteriori informazioni sono disponibili nell’avviso reperibile al link: https://comune – si apprende dalla nota stampa. vasto – riporta testualmente l’articolo online. ch.it/it/news/avviso-pubblico-per-la-concessione-delle-sale-mattioli-e-bontempo-per-la-stagione-estiva-2026 «Le domande – spiega il sindaco Francesco Menna – potranno essere presentate a partire dal 27 marzo 2026 secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Vasto – riporta testualmente l’articolo online. Ricordo inoltre che l’avviso ha natura esplorativa e non vincolante». «Le proposte pervenute – aggiunge l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – saranno valutate in base alla coerenza con le linee programmatiche dell’Amministrazione e alla rilevanza culturale e territoriale delle iniziative – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’obiettivo è costruire una programmazione estiva partecipata, capace di coinvolgere artisti, associazioni e operatori culturali, offrendo ai cittadini e ai visitatori occasioni diffuse di incontro con l’arte e la cultura».   

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it

 

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