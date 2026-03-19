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Politica

Vasto: Conclusione campagna per il NO al Referendum Giustizia, eventi e interventi di spicco previsti venerdì 20 marzo

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Venerdì 20 marzo 2026, alle ore 20:30, nella Sala Aldo Moro di Vasto si terrà l’evento di chiusura della campagna referendaria dal titolo “UN VASTO NO nel Referendum Giustizia”. L’iniziativa è promossa dal Comitato Società Civile per il NO e dal Comitato Giusto Dire NO, con l’obiettivo di offrire un’ulteriore occasione di approfondimento e confronto in vista dell’appuntamento con le urne.

Dopo i saluti istituzionali, l’incontro si aprirà con l’introduzione di Rosa Pia de Martino, coordinatrice provinciale della Società Civile per il No, che presenterà i temi del dibattito e il percorso di impegno civico portato avanti sul territorio. Seguiranno gli interventi del magistrato Angelo Mariano Bozza, già presidente del Tribunale di Pescara, di Angelo Radica, sindaco di Tollo e presidente ALI Abruzzo, della professoressa Gabriella Galante, docente presso l’Università di Teramo e del direttore del quotidiano Il Centro Luca Telese. Le conclusioni saranno affidate a Sandro Del Fattore, della Direzione Nazionale CGIL, e saranno presenti anche esponenti politici e istituzionali del territorio.

Una nota particolare riguarda il contributo video che verrà offerto durante l’evento, fornito dal giornalista Marco Travaglio. Il coordinamento del dibattito, volto a illustrare nel dettaglio le criticità della riforma oggetto del quesito referendario, sarà affidato alla giornalista Anna Di Giorgio.

L’incontro rappresenta il momento finale di sensibilizzazione per una scelta elettorale consapevole a difesa dell’assetto costituzionale. La cittadinanza è invitata a partecipare e a contribuire con le proprie opinioni e riflessioni.

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