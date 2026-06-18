Vasto, Concluso il programma di formazione Pnrr del Comune di Vasto

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Si è concluso con successo, nei giorni scorsi, il programma di formazione destinato al personale del Comune di Vasto, realizzato grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’iniziativa ha consentito di erogare complessivamente 348 ore di formazione specialistica, coinvolgendo più di 140 dipendenti dell’ente in un percorso di aggiornamento e crescita professionale che non ha comportato alcun costo per il bilancio comunale – si apprende dalla nota stampa. Il piano formativo, articolato in sette percorsi specialistici, ha interessato ambiti strategici per il funzionamento della pubblica amministrazione e per il miglioramento dei servizi rivolti alla cittadinanza – si apprende dal portale web ufficiale. I partecipanti hanno approfondito temi quali la nuova contabilità pubblica e la gestione del fondo pluriennale vincolato, i controlli ambientali, edilizi e urbanistici, la lingua inglese applicata alla pubblica amministrazione, la digitalizzazione e la sicurezza informatica, il nuovo codice degli appalti e le procedure di gara, nonché gli aggiornamenti al codice della strada e le nuove tecnologie per il controllo del traffico – recita il testo pubblicato online. Le attività formative, svolte sia in presenza sia a distanza, hanno combinato lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, simulazioni operative e analisi di casi concreti, consentendo al personale comunale di acquisire competenze immediatamente spendibili nell’attività quotidiana – «La conclusione di questo importante programma di formazione – per il sindaco, che ha conservato la delega al Personale, Francesco Menna – rappresenta un risultato significativo per il nostro Comune – Grazie alle opportunità offerte dal Pnrr siamo riusciti a garantire ai dipendenti comunali un percorso qualificato e ben organizzato di aggiornamento professionale, rafforzando le competenze interne dell’ente senza incidere sulle risorse comunali – precisa la nota online. Un ente pubblico con risorse umane preparate e costantemente aggiornate è in grado di rispondere in maniera più efficace alle esigenze dei cittadini, affrontare le sfide dell’innovazione e garantire servizi efficienti, moderni e di qualità».

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it