Vasto, condanna di Sigismondi (FDI) per scritte offensiva contro giudici e assistenti sociali

Il senatore vastese di Fratelli d’Italia Etelwardo Sigismondi ha espresso ferma condanna per le scritte apparse a Vasto contro magistrati, assistenti sociali e forze dell’ordine.

In merito alle scritte odierne, Sigismondi ha dichiarato: “Quanto accaduto a Vasto è molto grave e deprecabile. Condanno con fermezza l’accaduto ed esprimo sentimenti di solidarietà incondizionata ai destinatari di questi odiosi messaggi. La delicata vicenda della famiglia del bosco ha creato un grande dibattito ma quanto si è verificato non trova giustificazione alcuna”.

Le scritte comparse in città hanno suscitato preoccupazione e indignazione tra la comunità vastese. Sigismondi ha voluto esprimere il proprio sostegno ai destinatari delle minacce e ha invitato alla tolleranza e al rispetto delle istituzioni.

Il senatore vastese, in qualità di coordinatore regionale del partito, ha sottolineato l’importanza di una convivenza pacifica e rispettosa all’interno della società, auspicando che tali atti vandalici vengano condannati e repressi con fermezza.

La denuncia delle scritte apparse a Vasto è un segnale di attenzione e vigilanza nei confronti di episodi che minano la coesione sociale e il rispetto istituzionale. Sigismondi ha espresso la propria solidarietà e vicinanza alle persone coinvolte, ribadendo la necessità di condannare senza mezzi termini ogni forma di violenza e intimidazione.

La città di Vasto si stringe attorno alle istituzioni e alla solidarietà, affinché episodi come questi non si verifichino più, garantendo un clima di convivenza sereno e rispettoso per tutti i cittadini.