Vasto conferisce la cittadinanza onoraria a Mons. Bruno Forte, ieri la cerimonia in Comune

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Ieri, 4 dicembre 2025, l’Aula Consiliare del Comune di Vasto ha ospitato la cerimonia di conferimento della Cittadinanza Onoraria a S.E. Rev.ma Mons. Bruno Forte, Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto, alla presenza dell’intero Consiglio Comunale, delle autorità civili e militari del territorio, delle associazioni combattentistiche e d’arma e di tanti concittadini – aggiunge la nota pubblicata. L’appuntamento è stato introdotto dall’inno nazionale cantato dagli studenti della classe 5°A del plesso Peluzzo della Nuova Direzione Didattica, diretti dal maestro Sergio Santoro – riporta testualmente l’articolo online. Hanno preso la parola, prima del sindaco e dell’Arcivescovo, i consiglieri Luigi Marcello, Francesco Prospero, Francesco del Viscio e Alessandra Notaro – recita il testo pubblicato online. Al termine ci si è spostati al Teatro Rossetti per la presentazione del libro di Mons. Bruno Forte, dal titolo “Eclissi e ritorno di Dio – Teologie del XX secolo”. L’appuntamento è stato introdotto, oltre che dai saluti istituzionali del sindaco Menna e dell’assessore Della Gatta, dall’intervento di Don Gianni Sciorra, Vicario Episcopale per Vasto e per il Vastese – «Giorno meraviglioso per Vasto – Padre Bruno ha guidato la nostra diocesi per oltre vent’anni nel segno della pace, della solidarietà, della generosità e dell’aiuto ai poveri – aggiunge la nota pubblicata. Padre Bruno – per il sindaco Francesco Menna – è un grande cooperatore per Vasto e per i vastesi, oltre che un teologo di fama nazionale ed internazionale».«Mons. Bruno Forte – ha detto l’assessore agli Affari Istituzionali Nicola Della Gatta – ha sempre saputo includere e guidare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una prova di rettitudine soprattutto in un momento storico come questo – aggiunge testualmente l’articolo online. Con la cittadinanza onoraria riconosciamo come i ventun anni di cammino insieme con la sua guida siano stati segnati da sapienza dottrinale, empatia, prossimità verso tutti – precisa la nota online. Al netto della sua esperienza di fede, Vasto ha trovato un amico prezioso, che ha accompagnato tutti anche nei momenti più difficili degli ultimi tempi».«Una cerimonia che – ha concluso Mons. Bruno Forte – mi ha dato molta gioia – Sono molto grato per l’espressione dell’affetto che con questo atto si rappresenta – Un affetto confermato all’unanimità dal Consiglio Comunale, che ringrazio – Grazie Dio per avermi donato questa grande emozione – Auguro a tutti di poter vivere esperienze di comunione nel rispetto e nel reciproco impegno al servizio del bene comune».

