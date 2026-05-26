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Attualità

Vasto, Confermato anche quest’anno il Campus montano per gli utenti del centro Diurno

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Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Vasto rinnova un’esperienza che negli anni ha incontrato il favore e l’apprezzamento delle famiglie degli utenti del Centro Diurno comunale: il Campus montano con il progetto “Oltre la vetta”, in programma dal prossimo 30 agosto al 5 Settembre nella località montana di Capracotta – L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di crescita personale, socializzazione e sviluppo dell’autonomia per i ragazzi coinvolti, attraverso un’esperienza di residenzialità condivisa in un contesto educativo e inclusivo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Si tratta di un’opportunità di vera crescita grazie all’acquisizione di esperienze di autonomia residenziale condivisa per gli utenti del Centro “Come un filo rosso” del Comune di Vasto – recita il testo pubblicato online. Un ringraziamento particolare va all’ufficio politiche sociali del Comune ed al personale del centro diurno comunale chepossono contare sull’entusiasmo e la collaborazione degli utenti e delle rispettive famiglie “hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessora alle Politiche sociali Anna Bosco – riporta testualmente l’articolo online.  Il Campus Montano si conferma uno dei progetti più significativi promossi dal Comune di Vasto nell’ambito delle politiche sociali dedicate alla disabilità, con l’obiettivo di favorire inclusione, relazioni e percorsi di autonomia personale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it

 

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