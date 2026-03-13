Vasto, Consegnati attestati agli studenti che hanno partecipato al concorso Gli eroi del dono nascono a scuola

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Ieri giovedì 12 marzo, in occasione della Giornata nazionale del Rene, la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos a Vasto ha ospitato il convegno dal titolo “Dalla prevenzione al dono: due scelte che salvano la vita”. L’iniziativa, aperta dai saluti dell’assessora all’Istruzione Paola Cianci, moderata dalla dottoressa Lucia Perilli (responsabile Uoc Dialisi territoriale Vasto), è stata promossa dal Comune di Vasto, dal reparto di Nefrologia – Dialisi di Vasto (Asl Lanciano-Vasto -Chieti), da Aned e Sian. Al termine sono stati gli attestati di partecipazione agli studenti e alle studentesse protagonisti del concorso scolastico “Gli eroi del dono nascono a scuola”, alla presenza del sindaco Francesco Menna, dell’assessora Paola Cianci, dell’assessora Anna Bosco, insieme a Maria Rosa Barattucci e Virginia Lacanale, coordinatrici del progetto “La scelta di donare”, con la partecipazione della famiglia Mugoni, rappresentata dall’avvocato Isabella Mugoni, sorella della professoressa Eleonora, scomparsa circa un anno fa, la cui scelta di acconsentire alla donazione degli organi ha permesso di salvare vite – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’avvocato Mugoni ha donato una targa alle dirigenti scolastiche Anna Orsatti e Maria Grazia Angelini, come riconoscimento dell’impegno profuso dagli studenti e dalle studentesse del Polo liceale “Pantini Pudente” e dal Polo liceale “R. Mattioli”, protagonisti della presentazione dei lavori conclusivi realizzati nell’ambito del progetto educativo “La scelta di donare”.Nel corso dell’iniziativa sono intervenute, altresì, la dott.ssa Elsa Marisi dirigente medico dialisi Vasto, la dott.ssa Arianna Carnevale dirigente medico dialisi Vasto, la dott.ssa Daniela Maccarone responsabile U.O.S.D. centro regionale trapianti delle Regioni Abruzzo e Molise, il dott. Antonino D’Ercole dirigente coordinamento locale trapianti Vasto, la dott.ssa Maddalena D’Ercole polo reclutamento donazione midollo osseo Vasto, la segretaria regionale Abruzzo e Molise Aned Marina Stoppani.«È fondamentale continuare a promuovere momenti di informazione e sensibilizzazione come questo, perché la scelta di donare nasce prima di tutto dalla conoscenza – si apprende dal portale web ufficiale. Diffondere la cultura della donazione significa offrire speranza e nuove possibilità di vita a tante persone e alle loro famiglie – si apprende dalla nota stampa. Un pomeriggio arricchito da testimonianze emozionanti e commoventi che aprono una riflessione, che coinvolge tutti noi, sul salvare vite degli altri grazie alla donazione – si apprende dalla nota stampa. Ringraziamo l’avvocato Isabella Mugoni per aver voluto essere presente e per il gesto significativo di premiare gli studenti e le studentesse: la sua testimonianza e la sua sensibilità hanno dato ancora più valore a questo momento di condivisione e di crescita – Ringraziamo tutti i medici intervenuti e tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa, dimostrando il grande lavoro che quotidianamente viene portato avanti con professionalità e umanità nel reparto Nefrologia – Dialisi di Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. La scelta di permettere la donazione degli organi ha trasformato il dolore in speranza, offrendo ad altre persone la possibilità di continuare a vivere, di tornare ad abbracciare i propri cari, di guardare al futuro», hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessora Paola Cianci.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it