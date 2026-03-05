- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 5, 2026
Eventi e Cultura

Vasto, cordoglio per la scomparsa di Don Decio D’Angelo: Sigismondi esprime vicinanza e affetto.

La città di Vasto piange la scomparsa di Don Decio D’Angelo, una figura di riferimento per la comunità vastese. Il cordoglio per la perdita dell’amato sacerdote è stato espresso da Etelwardo Sigismondi, senatore di Fratelli d’Italia, che ha elogiato il ruolo di Don Decio nella storia civile e culturale della città.

“Don Decio è stato per decenni un punto di riferimento costante per la comunità vastese, accompagnando generazioni di famiglie con la sua guida pastorale e la sua presenza umana e affettuosa”, ha dichiarato Sigismondi nell’ambito di un comunicato stampa.

Il senatore vastese ha espresso la sua vicinanza alla famiglia, al clero e a tutti coloro che hanno condiviso con Don Decio un percorso di fede e di vita. Sigismondi ha sottolineato l’eredità lasciata dal sacerdote, capace di adattarsi ai cambiamenti dei tempi senza mai perdere la profondità del suo impegno.

La scomparsa di Don Decio D’Angelo lascia un vuoto profondo nella comunità di Vasto, che lo ricorderà con affetto e riconoscenza per il suo contributo alla crescita spirituale e morale della città.

Il comunicato stampa si è concluso con le parole del senatore Sigismondi, che ha espresso il suo cordoglio per la perdita di una figura così significativa per la storia di Vasto.

