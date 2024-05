Vasto, Da oggi sono aperte le iscrizioni per gli asili nido

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Da oggi sono aperte le iscrizioni ai Nidi d’Infanzia Comunali per l’anno educativo 2024/2025, per i bambini nati dal 1 gennaio 2022 al 31 maggio 2024 e nello specifico per l’Asilo Nido “San Paolo” in Via A. De Gasperi, l’Asilo Nido “La Tana dei Cuccioli” in Via Incoronata n.230/X e l’Asilo “Stella Maris” in Viale Dalmazia a Vasto Marina – si legge sul sito web ufficiale. Le domande di ammissione possono essere presentate entro e non oltre il 20 giugno 2024 all’Ufficio Protocollo del Comune di Vasto – Piazza Barbacani n.2, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 10,30 ed il martedì e giovedì dalle 15,30 alle 16,30. Il bando è pubblicato sul sito web del Comune di Vasto www.comune – si apprende dalla nota stampa. vasto – recita il testo pubblicato online. ch.it alla sezione “Avvisi pubblici” ed i moduli di domanda sono scaricabili dalla sezione “Modulistica – Servizi Educativi”. Le istanze pervenute nei termini stabiliti daranno luogo a tre distinte graduatorie sulla base dei posti disponibili per ciascun nido d’infanzia, stilate in base ai criteri di cui all’apposito regolamento approvato con delibera di C.C. n. 54 del 17 luglio 2009. “L’asilo nido è un servizio fondamentale per le Città – ha detto il sindaco Francesco Menna – ed in particolare per i quartieri più periferici – Un importante supporto per le famiglie – si apprende dalla nota stampa. 