Vasto, dal 1° luglio attivo il servizio di assistenza per l’emergenza caldo 2026

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Nella mattinata di oggi 24 giugno 2026, nella Sala del Gonfalone del Comune di Vasto, è stato presentato il progetto di assistenza alla popolazione per l’emergenza caldo 2026, promosso dal comitato di Vasto della Croce Rossa Italiana – Il progetto prevede l’attivazione di un servizio di pattugliamento delle strade della città da parte di un mezzo della Croce Rossa Italiana – si apprende dal portale web ufficiale. Il servizio sarà attivo tutta la settimana, dalle ore 10:00 alle ore 17:00, dal 1° luglio al 31 agosto 2026. Il mezzo, che sarà riconoscibile, sarà attrezzato con un kit di primo soccorso e bottigliette d’acqua – viene evidenziato sul sito web. L’equipaggio sarà composto da due volontari per turno, specificamente formati per affrontare le emergenze dovute al caldo – Alla presentazione di oggi erano presenti, per la Giunta comunale, gli assessori Anna Bosco e Gabriele Barisano – riporta testualmente l’articolo online. «Sono molto soddisfatto di questo progetto – riporta testualmente l’articolo online. Ringrazio – commenta il sindaco di Vasto Francesco Menna – innanzitutto la Croce Rossa Italiana di Vasto e tutti i volontari – aggiunge la nota pubblicata. Questo servizio è il risultato del loro straordinario lavoro e ci aiuterà soprattutto in attesa della riapertura, da parte di Asl e Regione Abruzzo, della medicina turistica a Vasto Marina e dell’arrivo della postazione del 118 sulla riviera – si legge sul sito web ufficiale. Un ringraziamento sentito al presidente Enzo Mucci e a tutti i volontari che ogni giorno dimostrano grande cuore e dedizione».«Un sentito ringraziamento alla Croce Rossa Italiana per l’importante servizio di pattugliamento attivato durante il periodo estivo – Un presidio prezioso che non si sostituisce al servizio di emergenza-urgenza del 118, ma lo integra efficacemente attraverso un’unità di strada dedicata, operativa nelle ore più calde della stagione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Un’iniziativa che contribuisce a rafforzare la tutela della salute e la vicinanza alle persone più fragili, confermando il valore della collaborazione tra istituzioni e volontariato al servizio della comunità. Ricordiamo anche che per esigenze quotidiane come impossibilità di fare la spesa e per tutte le urgenze del quotidiano è possibile contattare il numero di pronto intervento sociale attivo h24 800 596 620», aggiunge l’assessora alle Politiche sociali Anna Bosco – recita il testo pubblicato online. «Ci aspettiamo – aggiunge il presidente del comitato Croce Rossa Italiana di Vasto, dott. Enzo Mucci – una riduzione delle emergenze sanitarie dovute al caldo, un miglioramento della tempestività degli interventi e una maggiore integrazione tra il 112, forze dell’ordine, servizi sociali e Croce Rossa – si legge sul sito web ufficiale. Vogliamo offrire un supporto concreto e costante, riducendo i rischi per le persone più fragili e vulnerabili».

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it