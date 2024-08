Vasto, Dal 23 al 25 agosto appuntamento con il Toson d’Oro

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Tre giorni di appuntamenti sono previsti a Vasto in occasione della rievocazione storica organizzata dall’Associazione Culturale “Amici del Toson d’Oro”, guidata dal presidente Manuel Giorgetti”. “L’evento che intende rievocare il conferimento da parte del Marchese del Vasto, Cesare Michelangelo D’Avalos, del “Collare del Toson d’oro” al Principe romano Fabrizio Colonna viene ricordato – ha detto il sindaco Francesco Menna – con il corteo dei nobili, che attraversa le principali vie del centro cittadino – riporta testualmente l’articolo online. La manifestazione consente al pubblico di vivere un’atmosfera suggestiva e affascinante – Sono certo che anche per questa nuova edizione saranno in tanti ad assistere a questo particolare spettacolo”. “Il corteo è composto da figuranti che rappresentano la nobiltà locale nell’atto di accogliere l’arrivo del principe Colonna, ultimo ad uscire dal Palazzo D’Avalos su una carrozza trainata da cavalli – precisa il comunicato. Ifiguranti infine – ha concluso l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – rientrano a Palazzo D’Avalos, dove si svolge la cerimonia della Collazione, che segue il cerimonialedell’Ordine del Toson d’Oro, e si conclude con il conferimento dell’onorificenza – si apprende dal portale web ufficiale. Appuntamento tanto amato e capace di attrarre ogni anno molti visitatori.” Il Principe Colonna sarà interpretato da Gilles Rocca, attore che ha partecipato ai programmi Ballando con le stelle e l’Isola dei Famosi – aggiunge la nota pubblicata. Tra gli appuntamenti previsti: venerdì 23 agosto presso la Pinacoteca Civica di Palazzo d’Avalos la presentazione del libro “1723 La Divin Epoca” dell’autore Alessandro Roselli. Alle ore 18:00 nel Cortile di Palazzo d’Avalos la Mostra fotografica “Le Rievocazioni”.Alle 19:00 Visita accompagnata sulle tracce dei d’Avalos a cura della delegazione FAI di Vasto, (partenza da Palazzo d’Avalos).Ore 20:00 Sala della Cornice di Palazzo d’Avalos Concerto di musica barocca G. De Santis – Mezzosoprano F. Gesualdo – Pianista Dame di corte – gavotte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sabato 24 agostoore 18:00 Giardini Napoletani di Palazzo d’Avalos dipingiamo sassi insieme all’artista Cinzia Corti – precisa la nota online. Alle ore 18:00 nel Cortile di Palazzo d’Avalos la Mostra fotografica “Le Rievocazioni”. Alle 19:00 Visita accompagnata sulle tracce dei d’Avalos a cura della delegazione FAI di Vasto, (partenza da Palazzo d’Avalos). Alle 19:00 presso la Galleria de Parma “Stuzzicando conil Marchese”. Si entra nel vivo della rievocazione storica giunta alla XXXVI edizione Domenica 25 agosto alle ore 21:00 con il corteo in abiti d’epoca che percorrerà le vie del Centro Storico attraverso Piazza Lucio Valerio Pudente, Corso de Parma, Via Vittorio Veneto, Corso Italia, Piazza Rossetti per tornare in Piazza Lucio Valerio Pudente dove avverrà la consegna del Collare dell’Ordine del Toson d’Oro al Principe Colonna, seguito dagli spettacoli a corte dei gruppi “Sbandieratori e MusiciCittà di Lucera”, “Sbandieratori e Musici Puer Apuliae”, Lucera e danza orientale con la ballerina Mery Racciatti.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it