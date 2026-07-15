Vasto, Dal 25 luglio torna il Premio Vasto di arte contemporanea

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Ad arricchire la prestigiosa sede di Palazzo D’Avalos a Vasto arriva dal 25 luglio al 25 ottobre 2026l’esposizione “Mitografie Postmoderne – Anacronismo, Pittura Colta e realismo visionario dagli anni’80 ad oggi”, curata dalla critica e storica dell’arte Silvia Pegoraro – recita il testo pubblicato online. Organizzata per celebrare la cinquantasettesima edizione del “Premio Vasto d’artecontemporanea”, la mostra mira a restituire importanza ad alcuni stili artistici ancora troppo pocostudiati nonostante la loro eredità risulti fondamentale ed estremamente visibile in opere ben piùattuali.L’esposizione approfondirà la corrente dei cosiddetti “Anacronisti”, definiti così dallo storicodell’arte Maurizio Calvesi per dare un nome alla reazione provocata dal concettualismo di fine anni‘70. Questa corrente artistica portò un nutrito gruppo di artisti a “tornare” al mestiere del pittore,sfruttando la riscoperta storica delle tecniche di pittura e scultura proprie della cultura artisticaitaliana – si legge sul sito web ufficiale. Per questo, nella raccolta di opere che compongono “Mitografie Postmoderne”, saràpossibile ritrovare una sbalorditiva qualità tecnica e una scelta sapiente volta alla citazione coltadel grande passato artistico nazionale – È anche per questo che il critico Italo Mussa definì la corrente come “Pittura Colta”. Per la rispostaad un’arte diventata troppo riflessiva, che spesso finiva per non andare oltre il mero eserciziomentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Una risposta anche alle creazioni di Oltre oceano, la cui egemonia nel mercato artisticoha spinto verso una riflessione spesso individualista, considerabile forse “restaurativa”, ma maipriva di fervore creativo o di ambizione citazionistica – si legge sul sito web ufficiale. Per questo nelle opere dell’esposizione, che recano le firme di grandi esponenti dell’Anacronismocome Domenico Borrelli, Paolo Grissino, Sergio Monari e Paola Gandolfi, sarà possibile rintracciareriferimenti mitologici, surrealisti e onirici, accomunati dal bisogno artistico di quegli anni ’80 didimostrare che la tecnica non era stata del tutto soppiantata dal concetto astratto e che erapossibile leggere la complessità del presente anche grazie ad uno sguardo volto al passato – recita il testo pubblicato online. Non solo – La “rottura” con le avanguardie dei primi ’80 ha portato sulle grandi tele in esposizione aVasto elementi contemporanei e classici, in una convivenza simbolica che non smette mai distupire – recita la nota online sul portale web ufficiale. La dimensione onirica che fuoriesce da questo dialogo arriva a porre dubbi sulla linearitàdel tempo e abbraccia quell’ideale post-moderno che già negli anni precedenti era emerso inambito filosofico – aggiunge testualmente l’articolo online. Il “Premio Vasto d’arte contemporanea” è una delle manifestazioni a tema artistico più longeved’Italia – viene evidenziato sul sito web. L’appuntamento annuale con la grande arte italiana si rinnova sin dal 1959. Dalle primeedizioni, legate particolarmente alla ricerca artistica locale, il Premio ha visto una crescitaimportante che, nel 1975, lo portò ad evolversi in una rassegna d’arte di qualità, con collaborazioniproficue portate avanti con critici di spessore nazionale ma non solo – riporta testualmente l’articolo online. Dal 2002 il Premio ospita anche la sezione denominata “IncontrArti”, dedicata alla scoperta eall’esposizione di opere provenienti dalla produzione di artisti emergenti – Il contatto con i piùgiovani è, da allora, uno dei leitmotiv dell’iniziativa, che da anni si apre alle scolaresche dell’arealimitrofa con delle visite guidate volte alla scoperta degli itinerari espositivi proposti.«Il Premio Vasto è un punto di riferimento nazionale, capace di intercettare le principalitrasformazioni dell’arte contemporanea e di far dialogare Vasto – ha evidenziato il sindacoFrancesco Menna – con i più importanti protagonisti della ricerca artistica italiana – si legge sul sito web ufficiale. Grazie allavisione dell’indimenticato Roberto Bontempo, fondatore e anima del Premio Vasto, il cuistraordinario intuito, unito a passione autentica per l’arte e la cultura, ha dato vita ad un progettodestinato a segnare profondamente la storia culturale della nostra città.»«L’artista è un patrimonio di umanità che sconfigge le brutture del tempo, perché dona, con la suasapienza, forma e colore alla bellezza che è la vita – si legge sul sito web ufficiale. Credo sinceramente che questa frase – haaggiunto l’assessore alla Cultura, Nicola della Gatta – dia il senso, più di ogni altro esercizio retorico,della missione civile che è propria di chi crea arte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Avverto come un’eco straordinariamentepotente questa professione di verità che, in tante circostanze, ho avuto il dono di ascoltare dalcarissimo Roberto Bontempo, l’avvocato, il visionario generatore di bellezza a cui si devel’intuizione del Premio Vasto d’Arte Contemporanea – Sono grato all’attuale Presidente AlfredoBontempo per aver raccolto dall’amato padre un’eredità così potente e alla curatrice SilviaPegoraro per aver offerto ai tanti cultori dell’arte contemporanea una prospettiva originale e densadi significato – »Scheda dell’esposizione“Mitografie Postmoderne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Anacronismo, Pittura Colta e realismo visionario dagli anni ’80 ad oggi”A cura di Silvia Pegoraro, con opere di Alberto Abate, Roberto Barni, Ubaldo Bartolini, BrunoBenuzzi, Carlo Bertocci, Domenico Borrelli, Bruno D’Arcevia, Stefano Di Stasio, Antonio Faggiano,Omar Galliani, Paola Gandolfi, Paolo Grassino, Sergio Monari, Franco Piruca, Vettor Pisani eAntonio Sofianopulo – riporta testualmente l’articolo online. Inaugurazione: 25 luglio 2026 alle ore 18:00 nei Giardini di Palazzo D’Avalos.Per verificare gli orari di apertura consultare il Sito Ufficiale Musei Palazzo d’Avalos o la PaginaFacebook Palazzo d’Avalos – Meraviglia d’Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Contatti ufficio stampa: Andrea Di Paolo 3311056661, dipaolo – recita il testo pubblicato online. a@outlook.it

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it