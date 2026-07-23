Vasto, Dal Basso Festival celebra dieci anni di musica e partecipazione

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Il Dal Basso Festival celebra nel 2026 il suo decennale e torna con una grande novità. Per la prima voltal’evento si svolgerà a Vasto Marina, nella spiaggia del Love Village, il 14 agosto, a partire dalle ore 21.00.Nato nel 2016 da un’idea della Consulta Giovanile e dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune diVasto, il festival è cresciuto negli anni fino a diventare un appuntamento riconoscibile dell’estate cittadina,capace di intercettare le nuove tendenze musicali e valorizzare i talenti locali molto seguiti e apprezzati alivello nazionale – L’organizzazione e la direzione artistica sono affidate all’Associazione Grido, con Piero Garone e GiorgiaBerardi, che hanno contribuito a costruire un’identità artistica originale, riconoscibile e in continuaevoluzione – Protagonista assoluta della serata sarà CMQMARTINA, tra i nomi più importanti della scena synth-pop edelettronica italiana – si legge sul sito web ufficiale. Insieme a lei saliranno sul palco tutti vastesi: KARAKAZ, tra le realtà emergenti piùinteressanti del rock alternativo nazionale, CHANDIE, giovane promessa della scena urban-pop, e STALF,artista che porterà la sua proposta musicale tra rap e contaminazioni contemporanee – Ad accompagnare il pubblico fino a tarda notte saranno i DJ set di Andrew Terpo e Dr. Dwarf, per una serataall’insegna della musica e della condivisione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’edizione 2026 sarà inoltre caratterizzata da un’iniziativa solidale realizzata in collaborazione conEmergency. Durante il festival saranno messe in vendita le magliette con la grafica esclusiva tratta dalmurale realizzato dall’artista brasiliano Alex Senna sulla parete del Liceo Artistico Pantini-Pudente di Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. Un’opera che richiama i valori della pace, della solidarietà e della tutela dei diritti umani e che, attraversoquesta iniziativa, permetterà di offrire un piccolo contributo alle attività dell’associazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. «Il Dal Basso è un appuntamento– dichiara il sindaco Francesco Menna – apprezzato soprattutto comespazio di espressione della musica indipendente e di nuova generazione – Il progetto, che merita una grandeattenzione, festeggia i dieci anni dalla sua prima edizione, nel tempo, ha saputo crescere diventando unpunto di riferimento per la musica dal vivo – riporta testualmente l’articolo online. Questo importante traguardo testimonia la passione e lacompetenza degli organizzatori e di tutti coloro che hanno contribuito a costruire un evento capace dirinnovarsi anno dopo anno – »«Dieci anni rappresentano un traguardo importante e, – dichiara l’assessora alle Politiche Giovanili PaolaCianci – soprattutto, la conferma che investire con continuità negli eventi produce risultati concreti – precisa il comunicato. Il DalBasso Festival è nato da un’intuizione della Consulta Giovanile e, nel tempo, è diventato un appuntamentoidentitario per la città. Abbiamo scelto di proporlo anno dopo anno, anche nei periodi più difficili comequelli della pandemia, perché crediamo che la cultura e la musica siano strumenti di crescita, partecipazionee costruzione di comunità. La vera sfida non è organizzare un singolo evento, ma dare continuità ai progettiche funzionano e abbiamo trasformato così il Dal Basso Festival da una bella idea in un modello capace didurare nel tempo, crescere e rinnovarsi senza perdere la propria identità. Siamo inoltre particolarmentefelici – conclude l’assessora – di affiancare alla musica un messaggio di solidarietà e di impegno civileattraverso la collaborazione con Emergency. Anche un gesto semplice, come acquistare una maglietta, puòcontribuire a sostenere la difesa dei diritti umani e la cultura della pace – recita la nota online sul portale web ufficiale. Grazie a tutte e tutti coloro chenegli anni hanno regalato questo spazio all’estate vastese – recita la nota online sul portale web ufficiale. »«Il Festival Dal Basso è molto di più di un semplice evento musicale, – dichiara la Consulta Giovanile di Vasto- è un’opportunità concreta per i giovani talenti di poter emergere – Raggiungere il traguardo della decimaedizione è il risultato di un percorso condiviso e del prezioso supporto di coloro che ci hanno accompagnatida sempre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per questo diciamo grazie all’assessora Paola Cianci, alle associazioni che ci hanno supportatinegli anni, fino ad arrivare all’associazione Grido con Giorgia Berardi e Piero Garone che hanno contribuitocon la loro esperienza a far crescere sempre di più il Festival. Vi aspettiamo per vivere insieme un altro belmomento di musica, mare, estate e divertimento – »

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it