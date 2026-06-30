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Vasto, Dal primo luglio nel centro storico appuntamento con le Piazze della musica

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Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Torna da domani mercoledì primo luglio uno degli appuntamenti più attesi dell’estate vastese “Le Piazze della Musica”. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato al Turismo in collaborazione con il Consorzio “Vasto in Centro”, animerà il cuore della città con concerti dal vivo per tutta la stagione estiva – si legge sul sito web ufficiale. L’edizione 2026 si rinnova con una novità importante: gli appuntamenti diventano quattro ogni settimana – viene evidenziato sul sito web. La musica accompagnerà il pubblico martedì in Piazza Rossetti, mercoledì in Piazza Pudente, giovedì in Piazza Diomede e venerdì in Piazza Barbacani, dalle ore 21.00.«L’evento si inserisce nel calendario delle manifestazioni estive con l’obiettivo – ha evidenziato il sindaco Francesco Menna – di offrire a cittadini e visitatori momenti di intrattenimento di qualità, rendendo il centro storico sempre più attrattivo e contribuendo contemporaneamente alla promozione del territorio e al sostegno delle attività economiche del centro cittadino – recita il testo pubblicato online. »«L’obiettivo è arricchire l’offerta rivolta a cittadini e turisti, favorendo – ha detto l’assessore al Turismo e alla Cultura, Nicola Della Gatta – la fruizione del centro storico nelle ore serali e contribuendo a rendere il soggiorno dei visitatori sempre più attrattivo – La musica diventa così un veicolo di valorizzazione del territorio e di promozione della sua capacità di accoglienza – viene evidenziato sul sito web. »«Con quattro piazze coinvolte e un calendario ancora più ricco, Le Piazze della Musica si conferma – ha dichiarato il Presidente del Consorzio Vasto in Centro, Marco Corvino – uno degli appuntamenti simbolo dell’estate vastese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per tutta l’estate, la musica accompagnerà le serate del centro storico, creando un’atmosfera capace di valorizzarne il fascino e renderlo ancora più vivo – »                                                                         

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it

 

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