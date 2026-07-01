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Vasto, Diffusione della musica, le regole in vigore fino al 30 settembre 2026

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Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il sindaco di Vasto Francesco Menna ha firmato un’ordinanza relativa agli orari massimi consentiti per l’emissione di musica all’esterno – Gli orari saranno in vigore fino al 30 settembre 2026 compreso e sono i seguenti: da domenica a giovedì fino alle ore 24:00, venerdì e sabato (in centro) fino alle ore 01:00. A Vasto Marina (venerdì e sabato), la diffusione della musica è consentita fino alle ore 02:00. Per i grandi eventi del cartellone estivo (15 e 16 luglio, 14 e 15 agosto, Notte Rosa, Notte in Centro e Indie Italia Love Festival), è prevista la deroga per la musica fino alle ore 04:00. Per le iniziative musicali denominate “Piazze della Musica”, l’orario massimo consentito è fissato alle ore 01:00 del giorno successivo – recita il testo pubblicato online. Per le manifestazioni in aree periferiche, fuori dal centro storico e da Vasto Marina, l’orario, da domenica a giovedì, è fissato fino alle ore 24:00, il venerdì e il sabato, fino alle ore 01:00. Per altre manifestazioni particolari, diverse da quelle che richiedono la sola procedura semplificata, si possono richiedere autorizzazioni specifiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. «Con questa disciplina – spiegano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – vogliamo garantire un equilibrio tra il diritto al divertimento e quello al riposo – recita il testo pubblicato online. L’estate rappresenta un momento fondamentale per la promozione turistica della città, ma è altrettanto importante assicurare il benessere e la qualità della vita di residenti e ospiti». 

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it

 

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