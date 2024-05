Vasto, Diritti in Comune 2024: Vasto aderisce all’iniziativa dell’Unicef

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale: Il 20 novembre 1989 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ratificata in Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, diventando così parte dell’ordinamento giuridico del Paese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Per questa ricorrenza l’UNICEF Itali , con il patrocinio dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ha lanciato l’iniziativa #dirittincomune27maggio chiedendo alle amministrazioni comunali di rinnovare il proprio impegno a mettere al centro di ogni politica i diritti dei bambini – precisa la nota online. Il Comune di Vasto ha aderito e promuoverà l’iniziativa sui canali social Facebook ed Instagram utilizzando l’hashtag #dirittincomune27maggio e taggando UNICEF Italia nei post con allegati il materiale informativo predisposto da UNICEF Italia Italia che verrà esposto presso la sede comunale – L’edizione 2024 mira a coinvolgere e sensibilizzare le amministra- zioni locali, i cittadini e le cittadine sul tema della sostenibilità ambientale e sull’impatto che questa può avere sul benessere dei minorenni – “Anche quest’anno abbiamo aderito a questa iniziativa credendo fortemente in una politica che mette al centro del suo agire i diritti delle persone – dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessora all’Istruzione e alle Politiche Giovanili, Paola Cianci – a cominciare da quelli che aiutano i bambini, le bambine e adolescenti a superare gli ostacoli che povertà, violenza, malattie e discriminazioni impongono alle loro vite – recita la nota online sul portale web ufficiale. Crescere in un contesto ambientale che favorisce l’aggregazione ed uno stile di vita sostenibile può essere un modo per combattere il disagio sociale – si apprende dalla nota stampa. A Vasto abbiamo la fortuna di avere due Riserve Naturali, la Via Verde Costa dei Trabocchi, la Villa Comunale e spazi pubblici frequentati dai più piccoli che offrono loro condizioni di benessere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Siamo sempre pronti ad appoggiare questi gesti simbolici – concludono Menna e Cianci – che evidenziano le problematiche legate alla violazione dei diritti umani e in questo caso rinnoviamo il nostro impegno a dare un piccolo contributo a garanzia dell’attuazione della Convenzione ONU diffondendo sempre di più le iniziative promosse dall’Unicef con il supporto delle scuole, della Consulta Giovanile e della cittadinanza”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it