Vasto, Disabilità sensoriali visive ed uditive: presentazione richieste entro il 31 agosto

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Il Comune di Vasto ha pubblicato un avviso finalizzato a raccogliere le richieste all’assistenza ai ciechi esordomuti – aggiunge la nota pubblicata. Possono beneficiare degli interventi previsti le persone residenti nei Comuni appartenentiall’ATS07 Vastese (Vasto, San Salvo, Cupello, Lentella, Fresagrandinaria, Casalbordino, Pollutri eVillalfonsina e Torino di Sangro) con le specifiche condizioni:ciechi e sordi” e, s. m. e i – e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, e specificatamente:a) i ciechi totali, i ciechi parziali e gli ipovedenti gravi ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001,n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamentioculistici;b) i minorati sensoriali dell’udito come individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 20 febbraio2006, n. 95 (Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi).Possono beneficiare del servizio di assistenza educativa e didattica extrascolastica gli studenti iscritti ad uncorso universitario o ad un corso professionalizzante post-diploma nelle modalità e nei limiti specificati neisuccessivi articoli.I servizi finanziabili sono i seguenti:a) ASSISTENZA EDUCATIVA E DIDATTICA EXTRA-SCOLASTICA: l’attività di assistenzaeducativa e didattica extrascolastica è concordata con gli insegnanti curriculari e di riferimento per laspecifica disabilità.b) FORNITURA MATERIALE DIDATTICO DI SUPPORTOc) CONSULENZA DEL TIFLOLOGO PER I MINORATI DELLA VISTAd) CONSULENZA DELL’INTERPRETE PER I MINORATI DELL’UDITOIl Voucher Sociale utilizzato da ciascun beneficiario è pari all’importo massimo di € 600,00, per un massimodi 24 ore mensili di assistenza educativa domiciliare, ad eccezione per gli alunni frequentanti la scuoladell’infanzia, per i quali la spesa massima mensile è di 300,00.ART. 4 – SERVIZIO GARANTITO MEDIANTE EROGAZIONE DEL TITOLO SOCIALECONTRIBUTOL’erogazione del servizio domiciliare avviene attraverso l’istituzione di voucher sociale inteso come“contributo economico” .MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDALa domanda deve essere redatta in carta semplice e sottoscritta dall’interessato o dall’esercente la potestànel caso che egli sia minore o dal tutore legale, e controfirmata dal dirigente dell’Istituzione scolasticafrequentata dal beneficiario – riporta testualmente l’articolo online. L’istanza deve contenere le seguenti indicazioni:- nome e cognome;- dati anagrafici e situazione sanitaria;- istituto scolastico e classe frequentata;- servizio assistenziale richiesto, in relazione alle individuali e specifiche necessità.Devono essere allegati i seguenti documenti:1) copia del verbale di riconoscimento della cecità assoluta/cecità parziale/grave ipovedenza o dellasordità;2) nel caso di studenti universitari, o frequentanti corsi di formazione post diploma, autodichiarazione diessere studente iscritto al 1° corso di laurea, triennale o specialistica, e di non aver conseguito altrodiploma di laurea; autodichiarazione di essere iscritto per la prima volta ad un corso di formazione postdiploma e di non essere in possesso di altro attestato professionalizzante;La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 31 agosto o all’ufficio protocollo dei Comuni diVasto, San Salvo, Cupello, Lentella, Fresagrandinaria, Casalbordino, Pollutri, Torino di Sangro e Villalfonsina,in maniera cartacea o a mezzo pec al seguente indirizzo: comune – si apprende dalla nota stampa. vasto@legalmail.it.link dove trovare l’avviso e il modulo https://www.comune – si apprende dalla nota stampa. vasto – recita il testo pubblicato online. ch.it/it/news/resentazione-di-domande-per-laccesso-ai-servizi-previsti-dalla-l-r-13-luglio-2022-n-11-disposizioni-in-materia-di-funzioni-relative-allassistenza-ai-ciechi-e-sordi-anno-scolastico-2026-2027

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it