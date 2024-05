Vasto, Divieto di balneazione Foce fiume Sinello, Lebba e Porto di Vasto

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Con ordinanza sindacale n. 30 del17/05/2024 è stato disposto il divieto di balneazione permanente delleacque della foce del fiume Sinello, della Foce del Fosso Lebba e del Porto di Vasto – Le acque di balneazione della Foce del Fiume Sinello sono interdette in quanto non adibite allabalneazione (per mt 200 a Sud dalla foce) e permanentemente vietate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le acque di balneazione della Foce del Fosso Lebba sono interdette in quanto non adibite allabalneazione (per mt 400 a Nord e mt 350 a Sud dalla foce del Fosso) e permanentemente vietate – si apprende dalla nota stampa. Porto di Vasto – balneazione vietata per l’intero bacino – recita il testo pubblicato online. Con ordinanza sindacale n. 30 del17/05/2024 è stato disposto il divieto di balneazione permanente delleacque della foce del fiume Sinello, della Foce del Fosso Lebba e del Porto di Vasto – Le acque di balneazione della Foce del Fiume Sinello sono interdette in quanto non adibite allabalneazione (per mt 200 a Sud dalla foce) e permanentemente vietate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le acque di balneazione della Foce del Fosso Lebba sono interdette in quanto non adibite allabalneazione (per mt 400 a Nord e mt 350 a Sud dalla foce del Fosso) e permanentemente vietate – Porto di Vasto – balneazione vietata per l’intero bacino –

