Vasto, Divieto di balneazione Foce fiume Sinello, Lebba e Porto di Vasto

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Con ordinanza sindacale n. 30 del17/05/2024 è stato disposto il divieto di balneazione permanente delleacque della foce del fiume Sinello, della Foce del Fosso Lebba e del Porto di Vasto – Le acque di balneazione della Foce del Fiume Sinello sono interdette in quanto non adibite allabalneazione (per mt 200 a Sud dalla foce) e permanentemente vietate – si apprende dalla nota stampa. Le acque di balneazione della Foce del Fosso Lebba sono interdette in quanto non adibite allabalneazione (per mt 400 a Nord e mt 350 a Sud dalla foce del Fosso) e permanentemente vietate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Porto di Vasto – balneazione vietata per l’intero bacino – recita il testo pubblicato online. Con ordinanza sindacale n. 30 del17/05/2024 è stato disposto il divieto di balneazione permanente delleacque della foce del fiume Sinello, della Foce del Fosso Lebba e del Porto di Vasto – aggiunge testualmente l’articolo online. Le acque di balneazione della Foce del Fiume Sinello sono interdette in quanto non adibite allabalneazione (per mt 200 a Sud dalla foce) e permanentemente vietate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Le acque di balneazione della Foce del Fosso Lebba sono interdette in quanto non adibite allabalneazione (per mt 400 a Nord e mt 350 a Sud dalla foce del Fosso) e permanentemente vietate – Porto di Vasto – balneazione vietata per l’intero bacino –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it