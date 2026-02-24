- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Febbraio 24, 2026
Attualità

Vasto, Dune della Riserva Marina di Vasto, due giornate di pulizia

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Il sindaco di Vasto Francesco Menna e l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano invitano la cittadinanza a partecipare alle due giornate di pulizia delle dune della Riserva Marina di Vasto, in programma venerdì 27 e sabato 28 febbraio 2026, con ritrovo alle ore 10:00 all’Oasi dell’anziano, in Lungomare Duca degli Abruzzi. «È importante – sottolineano il sindaco Menna e l’assessore Barisano – prenderci cura del nostro litorale e delle dune, che rappresentano un patrimonio naturale fragile e prezioso per tutta la comunità. Con queste giornate vogliamo sensibilizzare cittadini, famiglie e giovani al rispetto dell’ambiente, promuovendo azioni concrete di tutela e contrasto all’abbandono dei rifiuti – aggiunge la nota pubblicata. La partecipazione attiva della comunità è fondamentale per preservare la riserva e rafforzare la cultura della sostenibilità e della collaborazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa, aperta a tutti, è realizzata in collaborazione con Wwf, Versoprobo Scs, Plastic Free, Legambiente, Cai Vasto, Madre Cultura, Pulchra Ambiente e Cogecstre».

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Vasto. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it

 

