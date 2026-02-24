Vasto, Dune della Riserva Marina di Vasto, due giornate di pulizia

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale:Il sindaco di Vasto Francesco Menna e l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano invitano la cittadinanza a partecipare alle due giornate di pulizia delle dune della Riserva Marina di Vasto, in programma venerdì 27 e sabato 28 febbraio 2026, con ritrovo alle ore 10:00 all’Oasi dell’anziano, in Lungomare Duca degli Abruzzi. «È importante – sottolineano il sindaco Menna e l’assessore Barisano – prenderci cura del nostro litorale e delle dune, che rappresentano un patrimonio naturale fragile e prezioso per tutta la comunità. Con queste giornate vogliamo sensibilizzare cittadini, famiglie e giovani al rispetto dell’ambiente, promuovendo azioni concrete di tutela e contrasto all’abbandono dei rifiuti – aggiunge la nota pubblicata. La partecipazione attiva della comunità è fondamentale per preservare la riserva e rafforzare la cultura della sostenibilità e della collaborazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’iniziativa, aperta a tutti, è realizzata in collaborazione con Wwf, Versoprobo Scs, Plastic Free, Legambiente, Cai Vasto, Madre Cultura, Pulchra Ambiente e Cogecstre».

