Vasto e Rimini contro l’inquinamento da plastica: nasce l’Alleanza delle città e dei paesi di mare

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Il Comune di Vasto ha partecipato, nella mattinata di oggi 18 febbraio 2026, alla presentazione della proposta dell’”Alleanza delle città e dei paesi di mare italiani”, nata dal confronto avviato durante il Fuorisalone 2025, iniziativa promossa dall’associazionismo ecologico in occasione di Ecomondo – aggiunge testualmente l’articolo online. L’appuntamento si è svolto a Rimini, in Comune – Hanno partecipato, per il Comune di Vasto, l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – si apprende dal portale web ufficiale. «Il progetto – commenta soddisfatto il sindaco Francesco Menna – si pone l’obiettivo di informare e sensibilizzare direttamente i cittadini sulla necessità di adottare scelte responsabili, riducendo l’utilizzo delle plastiche monouso, in linea con le direttive dell’Unione Europea – si legge sul sito web ufficiale. Siamo orgogliosi di aver aderito a questa iniziativa». «La riduzione dell’uso della plastica e la prevenzione dell’inquinamento marino – per l’assessore Barisano – non possono più essere rimandate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Con questa alleanza intendiamo promuovere azioni semplici, diffuse e scientificamente fondate, coinvolgendo anche il mondo sanitario e associativo, per informare correttamente i cittadini sui rischi ambientali e sulla salute – si apprende dalla nota stampa. Vasto, città di mare, sente con forza la responsabilità e la necessità di contribuire a un cambiamento strutturale delle abitudini di consumo». «La qualità ambientale – aggiunge l’assessore Della Gatta- è un fattore strategico per la competitività turistica – Un litorale pulito e un territorio sostenibile rappresentano un valore aggiunto per la nostra offerta – si apprende dal portale web ufficiale. Partecipare attivamente a questa rete significa investire non solo nella tutela dell’ecosistema, ma anche nell’immagine e nell’attrattività di Vasto come destinazione turistica responsabile e consapevole».

