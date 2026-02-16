Vasto, Entusiasmo e partecipazione per il Carnevale Vastese: l’edizione 2026 è un successo

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Si è concluso con grande entusiasmo e partecipazione il pomeriggio di festa in occasione del Carnevale Vastese 2026, ieri 15 febbraio, presso il Teatro Madonna dell’Asilo (a causa delle condizioni meteo). Gli spettacoli delle 15:00 e delle 16:30, con lo show fiabesco “Il Matto del Carnevale”, hanno registrato una straordinaria affluenza di pubblico, coinvolgendo famiglie, bambini e appassionati della tradizione carnevalesca – viene evidenziato sul sito web. Il pomeriggio si è concluso con “La Storie”, giunta alla 32ª edizione, scritta da Fernando D’Annunzio e interpretata dal gruppo “Quelli della Cappa”, momento identitario molto atteso che ha celebrato la tradizione carnevalesca vastese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. «Il successo di questa giornata conferma – per il sindaco Francesco Menna – quanto il Carnevale Vastese sia un appuntamento sentito e partecipato dalla nostra comunità. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con professionalità e passione per offrire alla città un evento di qualità». «Abbiamo assistito – dichiara l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta- a una straordinaria risposta del pubblico – aggiunge testualmente l’articolo online. La valorizzazione delle nostre tradizioni, insieme a spettacoli capaci di coinvolgere tutte le generazioni, è la direzione su cui continueremo a investire per promuovere cultura e identità del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Voglio ringraziare il gruppo comunale della Protezione civile, la Croce Rossa, e tutti i volontari che si sono impegnati per la riuscita dell’iniziativa – Appuntamento al prossimo anno».

