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Politica

Vasto, episodio gravissimo in Consiglio Comunale: Verrecchia (FdI) condanna la violazione della democrazia

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Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia, ha espresso la sua totale solidarietà al consigliere regionale e comunale di Vasto, Francesco Prospero, in seguito a quanto accaduto nel Consiglio comunale della città.

Verrecchia ha definito l’episodio come “di una gravità assoluta” e ha condannato fermamente l’azione che ha impedito il pieno esercizio delle prerogative delle opposizioni, sottolineando che mettere in discussione il diritto dei consiglieri di esprimere liberamente le proprie posizioni colpisce il cuore stesso della democrazia.

Il capogruppo ha sottolineato l’importanza di garantire imparzialità, rispetto delle regole e tutela delle minoranze consiliari da parte di chi governa una città, affermando che quando si tenta di comprimere gli spazi di partecipazione democratica si supera un limite che non dovrebbe mai essere valicato.

Verrecchia ha dichiarato che le istituzioni appartengono a tutti i cittadini e non possono essere utilizzate per mortificare il ruolo dell’opposizione, sottolineando la necessità di difendere con determinazione i principi della democrazia, del pluralismo e della libertà di espressione.

Infine, il capogruppo ha espresso la speranza che il sindaco Menna e la sua maggioranza riflettano profondamente su quanto accaduto e ristabiliscano al più presto un clima di rispetto istituzionale, affermando che Fratelli d’Italia continuerà a difendere tali principi senza arretrare di fronte a comportamenti che rischiano di compromettere la vita democratica della regione.

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