- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Giugno 17, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàVasto, Esami di Maturità, gli auguri di Menna e Cianci e dell’Amministrazione...
Attualità

Vasto, Esami di Maturità, gli auguri di Menna e Cianci e dell’Amministrazione comunale

- Spazio Pubblicitario 02 -

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:In occasione dell’inizio degli Esami di Stato, il sindaco Francesco Menna e l’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione Paola Cianci rivolgono un sentito augurio a tutte le studentesse e gli studenti che si apprestano ad affrontare una delle tappe più significative del loro percorso scolastico e personale – si apprende dalla nota stampa. La maturità rappresenta un momento di grande valore, frutto di anni di studio, impegno, sacrifici e crescita, che apre le porte a nuove esperienze formative e professionali.«A tutte le ragazze e a tutti i ragazzi impegnati negli esami di maturità – dichiara il sindaco Francesco Menna – rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo – riporta testualmente l’articolo online. Affrontate queste giornate con serenità, fiducia nelle vostre capacità e consapevolezza del percorso compiuto fino ad oggi – aggiunge la nota pubblicata. Al di là del risultato finale, ciò che conta è ilbagaglio di conoscenze, esperienze e valori costruito nel corso degli anni – precisa la nota online. Siate orgogliosi del cammino intrapreso e guardate al futuro con coraggio, entusiasmo e determinazione».«L’esame rappresenta certamente un traguardo importante, – dichiara l’assessora alle politiche giovanili e all’istruzione, Paola Cianci – è una delle prime occasioni in cui misurarsi con le proprie scelte e con il futuro che si desidera costruire – si apprende dalla nota stampa. Per questo spero sempre che ogni ragazza e ogni ragazzo abbia il coraggio di seguire le proprie passioni, le proprie inclinazioni e i propri sogni, senza lasciare che siano altri a decidere quale strada percorrere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Viviamo in una società che spesso spinge a competere, a rincorrere il successo individuale e ad affermarsi a qualsiasi costo – riporta testualmente l’articolo online. Io credo invece che la conoscenza abbia un valore ancora più grande quando diventa uno strumento per migliorare la vita delle persone e contribuire al benessere dellacomunità. Abbiamo bisogno di giovani preparati, critici, curiosi e consapevoli, capaci di coltivare ambizioni importanti – conclude Cianci- ma anche di guardare agli altri, di non voltarsi dall’altra parte di fronte alle disuguaglianze, di mettere competenze, creatività ed energie al servizio di una società più giusta – si legge sul sito web ufficiale. A tutte e a tutti auguro di affrontare questa prova con serenità».

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it