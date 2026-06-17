Vasto, Esami di Maturità, gli auguri di Menna e Cianci e dell’Amministrazione comunale

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:In occasione dell’inizio degli Esami di Stato, il sindaco Francesco Menna e l’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione Paola Cianci rivolgono un sentito augurio a tutte le studentesse e gli studenti che si apprestano ad affrontare una delle tappe più significative del loro percorso scolastico e personale – si apprende dalla nota stampa. La maturità rappresenta un momento di grande valore, frutto di anni di studio, impegno, sacrifici e crescita, che apre le porte a nuove esperienze formative e professionali.«A tutte le ragazze e a tutti i ragazzi impegnati negli esami di maturità – dichiara il sindaco Francesco Menna – rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo – riporta testualmente l’articolo online. Affrontate queste giornate con serenità, fiducia nelle vostre capacità e consapevolezza del percorso compiuto fino ad oggi – aggiunge la nota pubblicata. Al di là del risultato finale, ciò che conta è ilbagaglio di conoscenze, esperienze e valori costruito nel corso degli anni – precisa la nota online. Siate orgogliosi del cammino intrapreso e guardate al futuro con coraggio, entusiasmo e determinazione».«L’esame rappresenta certamente un traguardo importante, – dichiara l’assessora alle politiche giovanili e all’istruzione, Paola Cianci – è una delle prime occasioni in cui misurarsi con le proprie scelte e con il futuro che si desidera costruire – si apprende dalla nota stampa. Per questo spero sempre che ogni ragazza e ogni ragazzo abbia il coraggio di seguire le proprie passioni, le proprie inclinazioni e i propri sogni, senza lasciare che siano altri a decidere quale strada percorrere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Viviamo in una società che spesso spinge a competere, a rincorrere il successo individuale e ad affermarsi a qualsiasi costo – riporta testualmente l’articolo online. Io credo invece che la conoscenza abbia un valore ancora più grande quando diventa uno strumento per migliorare la vita delle persone e contribuire al benessere dellacomunità. Abbiamo bisogno di giovani preparati, critici, curiosi e consapevoli, capaci di coltivare ambizioni importanti – conclude Cianci- ma anche di guardare agli altri, di non voltarsi dall’altra parte di fronte alle disuguaglianze, di mettere competenze, creatività ed energie al servizio di una società più giusta – si legge sul sito web ufficiale. A tutte e a tutti auguro di affrontare questa prova con serenità».

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it