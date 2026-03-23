Vasto, Esperti da tutta Italia a Vasto per il convegno sul Mar Mediterraneo e l’inquinamento da plastiche

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:«Il Comune di Vasto esprime il più sentito ringraziamento al Centro Studi Cetacei di Pescara per aver scelto la città di Vasto come sede del sedicesimo convegno nazionale, dedicato al tema “Il Mediterraneo tra inquinamento da plastiche e cambiamenti climatici”, svoltosi presso Palazzo d’Avalos sabato 21 marzo 2026. L’iniziativa, molto partecipata, ha rappresentato un importante momento di confronto scientifico e di sensibilizzazione, registrando una significativa partecipazione di esperti provenienti da tutta Italia, studiosi, operatori del settore e numerosi cittadini, a testimonianza dell’attenzione crescente verso le problematiche ambientali che interessano il mare e il territorio», commenta il sindaco Francesco Menna – «Desidero ringraziare il Centro Studi Cetacei, il dott. Vincenzo Olivieri e il suo staff per aver scelto Vasto come luogo di questo prestigioso appuntamento – aggiunge testualmente l’articolo online. La qualità degli interventi e la partecipazione dimostrata confermano – per l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano – quanto sia fondamentale promuovere occasioni di approfondimento su temi cruciali come l’inquinamento da plastica e i cambiamenti climatici – precisa la nota online. Siamo disponibili a proseguire e rafforzare la collaborazione con il Centro Studi Cetacei, nella convinzione che sinergie tra istituzioni, comunità scientifica e cittadini siano indispensabili per tutelare l’ambiente e costruire un futuro più sostenibile – si apprende dalla nota stampa. Continueremo con determinazione il nostro impegno nella lotta all’inquinamento da plastica, con particolare attenzione alla riduzione e al contrasto dell’utilizzo della plastica monouso, promuovendo azioni concrete e campagne di sensibilizzazione rivolte alla comunità. Vasto continuerà ad essere un punto di riferimento per iniziative di alto valore scientifico e divulgativo, impegnandosi concretamente nella salvaguardia del patrimonio naturale e nella promozione di una cultura ambientale condivisa».

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 07, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it