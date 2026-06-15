Vasto, Estate vastese: pubblicati tutti gli eventi del cartellone

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il portale dedicato agli eventi dell’estate vastese è online, consultabile all’indirizzohttps://www.vastoestate – recita la nota online sul portale web ufficiale. it, punto di riferimento per cittadini, turisti e visitatori che desiderano conoscere e seguire il ricco calendario di iniziative in programma nei prossimi mesi.Il sito raccoglie in un’unica piattaforma tutti gli appuntamenti culturali, musicali, artistici, enogastronomici e di intrattenimento che animeranno la città, offrendo un calendario costantemente aggiornato e facilmente consultabile, comprensivo di tutte le iniziative che l’Amministrazione Comunale in sinergia con realtà associative, del Terzo Settore culturale e privati ha pubblicizzato nelle scorse settimane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’estate 2026 si preannuncia come una delle più ricche e prestigiose degli ultimi anni, con la partecipazione di grandi protagonisti del panorama artistico, musicale e culturale nazionale – si apprende dalla nota stampa. Tra i nomi di maggiore richiamo figurano gli ospiti della storica rassegna “Musiche in Cortile” Sergio Cammariere, Ron, Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Rocco Papaleo e il maestro Nicola Piovani, premio Oscar. Il cartellone proporrà inoltre importanti appuntamenti jazzistici, concerti, spettacoli e iniziative diffuse tra il centro storico e Vasto Marina – si apprende dal portale web ufficiale. Vasto Marina tornerà ad essere la meta privilegiata per i più giovani con la seconda edizione dell’Indie Italia Love Festival: il Love Village 2026 accoglierà tra gli altri, Joan Thiele e Mind Enterprises oltre che la decima edizione del Dal Basso Festival.Particolare rilievo assume la quinta edizione del Vasto d’Autore Festival, in programma dal 2 al 5 luglio nei Giardini di Palazzo d’Avalos. La manifestazione, divenuta negli anni uno degli eventi culturali più attesi dell’estate abruzzese, vedrà la partecipazione di autorevoli personalità del mondo della letteratura, del giornalismo e della divulgazione, tra cui Monica Maggioni, Michela Marzano, Gabriella Greison, WalterVeltroni, Gianni Riotta e Marco Travaglio – aggiunge testualmente l’articolo online. Sono tre gli appuntamenti in programma per Vasto in Jazz: tra i prestigiosi ospiti internazionali Lauren Henderson con Elio Coppola trio, Chicco Capiozzo con Special guest Flavio Boltro, Arabella Rustico Trio feat Daniele Cordisco – Con il nuovo portale vastoestate – it mettiamo a disposizione di cittadini e turisti uno strumento semplice e immediato -dichiara il sindaco, Francesco Menna- per conoscere l’intera programmazione estiva della città.Vasto si prepara a vivere mesi straordinari, caratterizzati da eventi di grande qualità e dalla presenza di ospiti di rilievo nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Cultura, spettacolo, musica e valorizzazione del territorio saranno i pilastri di una stagione che conferma la nostra città come una delle mete più attrattive della costa adriatica».«Abbiamo costruito un cartellone capace di offrire occasioni di incontro, crescita culturale e intrattenimento, grazie al contributo delle moltissime realtà culturali che la nostra comunità esprime – afferma l’assessore alla Cultura e al Turismo, Nicola Della Gatta – dai concerti agli appuntamenti letterari, dal jazz agli eventi di Vasto Marina, l’estate 2026 sarà caratterizzata da proposte di elevato livello artistico e culturale».L’invito rivolto a cittadini e visitatori è quello di consultare regolarmente il sito www.vastoestate – si apprende dalla nota stampa. it per restare aggiornati su tutti gli eventi e vivere un’estate ricca di emozioni, spettacoli e grandi appuntamenti.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it