Vasto, Ferroluglio accende Vasto Marina: due serate di musica e spettacolo

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Vasto Marina si prepara a vivere due serate di festa con Ferroluglio 2026, l’appuntamento estivo che animerà il Lungomare Cordella il 15 e 16 luglio con musica dal vivo, intrattenimento e il tradizionale spettacolo pirotecnico sul mare – si apprende dalla nota stampa. Il programma prenderà il via mercoledì 15 luglio, dalle ore 22.00, con “Sapore di Mare”, e la musica di Valentino Sirolli, Ivan Colangelo DJ e la voce di Gioveejay.Giovedì 16 luglio, dalle ore 22.00, sarà la volta di “Italia Che Balla”, con DJ Claudio Cannizzaro e Tiago Da Silva – viene evidenziato sul sito web. A mezzanotte spettacolo dei fuochi d’artificio sul mare – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’iniziativa è organizzata dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Vasto, in collaborazione con il Consorzio Vivere Vasto Marina – viene evidenziato sul sito web. «L’evento – dichiara il sindaco Francesco Menna – è capace di unire cittadini e turisti in un clima di festa, valorizzando il nostro splendido lungomare e contribuendo a promuovere Vasto come destinazione turistica accogliente e vivace – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. »«Ogni anno Ferroluglio richiama cittadini e visitatori, contribuendo a valorizzare Vasto Marina e a promuovere il nostro territorio – afferma l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – attraverso la musica, lo spettacolo e momenti di condivisione – si apprende dalla nota stampa. Il nostro obiettivo è offrire occasioni di qualità capaci di animare l’estate, sostenere le attività economiche locali e rafforzare l’immagine della città come destinazione turistica accogliente e vivace – »«Ferroluglio rappresenta uno degli appuntamenti simbolo dell’estate vastese e il momento in cui Vasto Marina esprime al meglio – ha concluso il presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina, Piergiorgio Molino – la sua capacità di accogliere cittadini e turisti – precisa la nota online. Come Consorzio Vivere Vasto Marina siamo orgogliosi di contribuire, alla realizzazione di una manifestazione che unisce tradizione, spettacolo e promozione del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Dietro queste due serate c’è il lavoro di tanti operatori che credono nella valorizzazione della nostra località. L’invito è a vivere Vasto Marina, sostenere le attività del territorio anche durante questa festa – si apprende dal portale web ufficiale. »

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it