Vasto, Festa del Ritorno, il Premio “Silvio Petroro” 2026 al Prof. Domenico Genovesi

Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La città di Vasto si prepara a vivere uno degli appuntamenti più significativi della sua estate con la 51ª Festa del Ritorno, in programma domenica 2 agosto 2026, alle ore 20.45, presso l’Arena “Ennio Morricone”. L’evento, a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, è organizzato dall’Associazione Pro Emigranti Abruzzesi, in collaborazione con l’assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Vasto e con la consolidata direzione artistica di Muzak Eventi.Da oltre cinquant’anni la Festa del Ritorno rappresenta un momento di incontro tra la comunità vastese e gli abruzzesi che vivono e lavorano fuori regione o all’estero, celebrando il valore delle radici, dell’identità e del legame con la propria terra – viene evidenziato sul sito web. Momento centrale della manifestazione sarà la cerimonia di consegna del Premio “Silvio Petroro”, istituito in memoria del fondatore dell’Associazione Pro Emigranti Abruzzesi, che dedicò la propria vita al sostegno delle comunità abruzzesi nel mondo e alla promozione dei valori dell’emigrazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il riconoscimento, costituito da una riproduzione del Monumento all’Emigrante e da un assegno di5.000 euro, destinato dal premiato a finalità sociali, culturali o morali, viene conferito ogni anno a personalità che, con il loro operato, hanno dato prestigio all’Abruzzo in Italia e nel mondo – Per l’edizione 2026, la Giuria ha scelto di conferire il Premio al Prof. Domenico Genovesi – precisa la nota online. Profondamente legato alla sua terra d’origine, è oggi una delle figure più autorevoli della Radioterapia Oncologica italiana – viene evidenziato sul sito web. Professore Ordinario presso l’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e Direttore della U.O.C. di Radioterapia Oncologica dell’Ospedale di Chieti, ha dato un contributo di primo piano alla ricerca, all’innovazione delle cure e alla formazione di intere generazioni di specialisti.Con questo riconoscimento, l’Associazione Pro Emigranti Abruzzesi intende rendere omaggio a una delle personalità più rappresentative della sanità abruzzese, il cui percorso professionale ha saputo coniugare ricerca, assistenza, innovazione e formazione, contribuendo in maniera significativa a dare prestigio all’Abruzzo nel panorama della medicina italiana e internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. A testimonianza della sensibilità umana e sociale che ha sempre caratterizzato il suo percorso professionale, il Prof. Genovesi ha annunciato che devolverà l’importo del Premio all’Associazione “Il Tratturo – Una Strada per la Vita”, Ente del Terzo Settore da lui cofondato nel 2009, che sostiene il Reparto di Radioterapia Oncologica di Chieti attraverso progetti di ricerca, umanizzazione delle cure e supporto ai giovani ricercatori. Come da tradizione, alla cerimonia seguirà un momento dedicato allo spettacolo con il concerto di “Lui e gli Amici del Re”, apprezzata Tribute Band di Adriano Celentano, che proporrà al pubblico un coinvolgente viaggio musicale attraverso i più grandi successi del celebre artista italiano – riporta testualmente l’articolo online. La serata vedrà inoltre la partecipazione del Coro Polifonico Histonium “Bernardino Lupacchino dal Vasto”, storica formazione corale della città.«La Festa del Ritorno è uno degli eventi che meglio raccontano l’identità della nostra comunità e il profondo legame che unisce Vasto e l’Abruzzo ai propri figli nel mondo – riporta testualmente l’articolo online. Rappresenta un’occasione preziosa celebrare le nostre radici e rendere omaggio a donne e uomini che, con le loro competenze e l’impegno, danno lustro alla nostra terra – si apprende dal portale web ufficiale. Il conferimento del Premio “Silvio Petroro” al professor Domenico Genovesi riconosce il valore di una carriera al servizio della ricerca, della medicina e delle persone», dichiara il sindaco di Vasto Francesco Menna – viene evidenziato sul sito web. A condurre la manifestazione saranno Paola Cerella e il giornalista Gianni Quagliarella, accompagnando il pubblico in una serata che unirà memoria, riconoscimento del merito e spettacolo – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal Comune di Vasto e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 10, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it