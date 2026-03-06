- Spazio Pubblicitario 01 -
Politica

Vasto, fiaccolata in solidarietà alla famiglia Palmoli: Profeta (Lega) condanna l’allontanamento della madre

La famiglia Palmoli sarà al centro di una fiaccolata che si terrà domani a Vasto, come protesta contro la decisione del Tribunale per i Minorenni di allontanare la madre dai figli. A esprimere preoccupazione e solidarietà è Carola Profeta, responsabile del Dipartimento regionale Famiglia della Lega, che definisce l’azione del tribunale come “gravissima” e “inaudita”.

Secondo Profeta, l’allontanamento della madre rappresenta un ulteriore atto di violenza nei confronti della famiglia Palmoli. La separazione dei genitori dai figli, afferma la Profeta, dovrebbe essere considerata solo in casi estremi come violenze, abusi o pericoli. Tuttavia, nel caso della famiglia Palmoli, si tratta solo di un’accanimento nei confronti di una famiglia che ha scelto uno stile di vita diverso.

La preoccupazione maggiore riguarda ora le conseguenze psicologiche che questa decisione potrebbe avere sui bambini coinvolti. Proprio mentre si stavano avviando le perizie psicologiche sui minori, il tribunale ha preso la decisione di separare la madre dai figli, scelta che potrebbe compromettere l’equilibrio e la salute psicofisica dei bambini.

Per esprimere solidarietà e vicinanza alla famiglia Palmoli, Carola Profeta parteciperà alla fiaccolata che si terrà domani, alle 15, a Vasto. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di ribadire l’importanza di preservare l’unità familiare e di garantire il benessere dei minori coinvolti in situazioni del genere.

