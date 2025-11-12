- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 12, 2025
Attualità

Vasto, Fondi regionali per sostenere iniziative culturali, domande fino al 20 novembre

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La Regione Abruzzo ha stanziato risorse per sostenere eventi e programmi culturali – precisa il comunicato. L’avviso è rivolto a enti pubblici, fondazioni e organizzazioni private senza scopo di lucro con sede in Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. La Regione potrà cofinanziare fino al 50% delle spese relative a iniziative, manifestazioni ed eventi realizzati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. Le proposte possono essere inserite fino alle 23:59 di giovedì 20 novembre 2025. Informazioni al link: https://www2.regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – recita il testo pubblicato online. it/content/avviso-la-presentazione-di-proposte-di-eventi-o-di-programmi-di-eventi-anno-2025.«Invitiamo tutti gli enti, le fondazioni e le associazioni della nostra città a cogliere questa opportunità. Investire nella cultura – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – significa rafforzare l’identità della nostra comunità valorizzando al tempo stesso le eccellenze storiche, artistiche e letterarie che rendono unico il nostro territorio».

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informativo del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it

 

