Vasto, Fondi regionali per sostenere iniziative culturali, domande fino al 20 novembre

Vasto, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La Regione Abruzzo ha stanziato risorse per sostenere eventi e programmi culturali – precisa il comunicato. L’avviso è rivolto a enti pubblici, fondazioni e organizzazioni private senza scopo di lucro con sede in Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. La Regione potrà cofinanziare fino al 50% delle spese relative a iniziative, manifestazioni ed eventi realizzati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. Le proposte possono essere inserite fino alle 23:59 di giovedì 20 novembre 2025. Informazioni al link: https://www2.regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – recita il testo pubblicato online. it/content/avviso-la-presentazione-di-proposte-di-eventi-o-di-programmi-di-eventi-anno-2025.«Invitiamo tutti gli enti, le fondazioni e le associazioni della nostra città a cogliere questa opportunità. Investire nella cultura – dichiarano il sindaco Francesco Menna e l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – significa rafforzare l’identità della nostra comunità valorizzando al tempo stesso le eccellenze storiche, artistiche e letterarie che rendono unico il nostro territorio».

