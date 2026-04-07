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Attualità

Vasto, Giornata nazionale del mare 2026, visite didattiche alla spiaggia di Punta Penna per gli studenti

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Vasto, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:La Repubblica Italiana riconosce l’11 aprile come “Giornata del mare”, promossa per sensibilizzare i giovani attraverso attività educative realizzate con le scuole e in collaborazione con l’Anmi e il Comando generale della Guardia Costiera, valorizzando il mare come risorsa culturale, ambientale ed economica – si legge sul sito web ufficiale.  Anche per il 2026 il Comune di Vasto aderisce all’iniziativa, tramite gli assessorati all’Istruzione e all’Ambiente, su impulso dell’Anmi e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto – Guardia Costiera, rispettivamente rappresentati dal presidente Luca Di Donato e dal tenente di vascello Rossella D’Ettorre, con il coinvolgimento delle classi di alcuni istituti scolastici cittadini (Istituto comprensivo n.1 Spataro-Paolucci, Istituto comprensivo Rossetti, Nuova direzione didattica Vasto), della Marina Militare, Cooperativa Cogecstre, Legambiente, WWF e del Consorzio Vivere Vasto Marina – Sono previste, nei giorni 8, 9 e dal 13 al 15 aprile 2026, dalle ore 9:00 alle 12:30, visite didattiche a Punta Penna, per gli studenti e le studentesse, con l’obiettivo di approfondire temi legati alle attività del Porto, della Riserva di Punta Aderci, dei trabocchi, della stazione radar, del faro, e della sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto –  «Ringrazio – dichiara il sindaco Francesco Menna – tutti i partner e le scuole coinvolte – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La Giornata del Mare è un’occasione concreta per avvicinare i giovani alla tutela dell’ambiente, al valore del nostro patrimonio marino e alla necessità di custodire un tesoro naturale che è parte integrante della nostra identità». «Le attività – afferma l’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione Paola Cianci – puntano a rafforzare la cultura del mare e la consapevolezza ambientale, attraverso esperienze dirette e confronto con professionisti del settore – si apprende dalla nota stampa. Ringrazio le istituzioni e le associazioni coinvolte che hanno contribuito all’organizzazione di questo ricco calendario di visite». «Conoscere il mare è – per l’assessore all’Ambiente Gabriele Barisano – il primo passo per proteggerlo – aggiunge testualmente l’articolo online. Educare i giovani significa costruire una cultura della sostenibilità».

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di Vasto, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.vasto.ch.it

 

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