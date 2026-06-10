Vasto, Giornate Europee dell’Archeologia: visite guidate al Museo

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Sabato 13 giugno alle ore 17.30 e domenica 14 giugno alle ore 10.30 due appuntamenti da non perdere al Museo Archeologico di Palazzo d’Avalos per le Giornate Europee dell’Archeologia – viene evidenziato sul sito web. Fondato nel 1849, il Museo Archeologico è considerato il primo museo pubblico d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Il primo nucleo fu costituito con manufatti messi a disposizione dai cittadini e successivamente ampliato con i reperti chel’allora direttore, lo storico Luigi Marchesani, andava rinvenendo nel territorio di Vasto – recita il testo pubblicato online. La raccolta storica del museo è stata integrata nel corso degli anni con reperti provenienti dalle campagne di scavo condotte dalla Soprintendenza nel territorio – riporta testualmente l’articolo online. L’allestimento articolato in cinque sale segue un ordine cronologico edocumenta la storia del territorio e dell’antica città di Histonium. Nelle vetrine sono esposti reperti delle necropoli e degli insediamenti italici, della fase romana, fino all’epoca alto medievale – «Il Museo Archeologico di Palazzo d’Avalos custodisce un patrimonio di straordinario valore che racconta la storia millenaria del territorio vastese e dell’antica Histonium. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare a queste visite guidate per conoscere più da vicino un bene culturale che appartiene a tutti noi», dichiara il sindaco Francesco Menna – «Continuiamo a promuovere la conoscenza e la fruizione del nostro patrimonio storico e archeologico – aggiunge testualmente l’articolo online. Le Giornate Europee dell’Archeologia costituiscono un’opportunità preziosa per avvicinare il pubblico alla storia, alla ricerca e alla tutela dei beni culturali – aggiunge la nota pubblicata. Ringraziamo gli operatori e il personale dei Musei Civici per il costante impegno nella valorizzazione delle nostre collezioni», aggiunge l’assessore alla Cultura, NicolaDella Gatta – si legge sul sito web ufficiale. Per info e prenotazioni: Musei Civici di Palazzo d’Avalos, piazza Lucio Valerio Pudente, Vasto (CH).Tel 0873 367773 (in orario di apertura dei musei) cell 334 3407240

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal Comune di Vasto e online sul sito web del Comune. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it