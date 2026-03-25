Vasto, Gli studenti vastesi a Chieti per la manifestazione in ricordo delle vittime delle mafie

Comune di Vasto, ultime dal sito web istituzionale:Nella mattinata di oggi 25 marzo 2026 alcune scuole di Vasto hanno partecipato alla manifestazione promossa dall’associazione Libera Chieti “Attilio Romanò”, che si è svolta a Chieti nell’ambito della Giornata dell’impegno e della memoria in ricordo delle vittime delle mafie svoltasi a Torino lo scorso 21 marzo – riporta testualmente l’articolo online. Erano presenti alcune classi dei plessi “Ritucci Chinni” e “Peluzzo” della Nuova Direzione Didattica, della scuola secondaria di primo grado “R. Paolucci” dell’Istituto Comprensivo n. 1 “Spataro-Paolucci” e dell’IIS “Palizzi-Mattei”. Ad accompagnare i ragazzi e le ragazze, oltre agli insegnanti, c’erano l’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione, Paola Cianci, e la dirigente scolastica Concetta Delle Donne – recita la nota online sul portale web ufficiale. In Piazza San Giustino si è svolto il momento conclusivo del corteo, durante il quale le scuole hanno avuto uno spazio di intervento – recita il testo pubblicato online. Tra questi, quello della maestra Maria Paola Arcasi, della scuola dell’infanzia San Michele di Vasto, sopravvissuta alla strage del Rapido 904 avvenuta nel 1984, che ha portato la sua testimonianza raccontando la terribile vicenda vissuta a soli dieci anni.

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it