Vasto, Grande affluenza di pubblico al Festival di Primavera e ai Musei di Palazzo d’Avalos

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di Vasto attraverso il portale web istituzionale: Lo scorso weekend è stato ricco di animazione, giochi e iniziative varie a Vasto Marina, per il Festival di Primavera promosso dall’amministrazione comunale per il ponte del Primo Maggio – riporta testualmente l’articolo online. Il Festival di Primavera si conferma uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi della stagione, capace di trasformare Vasto Marina in un vivace spazio di incontro, colori e condivisione – si apprende dalla nota stampa. Gli eventi hanno offerto un’esperienza coinvolgente per tutte le età, registrando tantissime presenze – La bellezza del Festival risiede proprio nella sua capacità di unire divertimento e socialità, valorizzando gli spazi all’aperto e creando occasioni di partecipazione autentica, con un forte coinvolgimento di famiglie e bambini.Nel centro storico nei tre giorni di festa, oltre alla maratona Diomedea che ha richiamato ottocento partecipanti nel centro storico, i Musei Civici di Palazzo d’Avalos hanno registrato la presenza di ben 795 visitatori, alcuni dei quali hanno usufruito della gratuità della prima domenica del mese, iniziativa che l’Assessorato alla Cultura ha da tempo adottato per favorire l’afflusso di pubblico soprattutto durante la bassa stagione e i mesi invernali.Palazzo d’Avalos con le sue collezioni permanenti e la sua ampia e variegata offerta culturale che si declina in mostre temporanee, convegni, concerti, iniziative originali, si conferma un polo attrattore e un centro di irradiazione della vita culturale della città per i vastesi, i visitatori e i turisti.Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco Menna che ha sottolineato: «I numeri registrati durante il ponte del Primo Maggio confermano la validità delle scelte dell’amministrazione comunale nella promozione del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il successo del Festival di Primavera, con una Vasto Marina gremita di gente, e la grande partecipazione ai musei dimostrano come cultura, intrattenimento e turismo possano integrarsi contribuendo alla crescita e all’attrattività della nostra città».«La grande partecipazione di pubblico, agli eventi promossi in città sono il segno evidente – ha dichiarato l’assessore al Turismo e alla Cultura, Nicola Della Gatta – di un interesse crescente verso l’offerta culturale cittadina – si apprende dal portale web ufficiale. Continueremo a lavorare per organizzare nuovi appuntamenti per coinvolgere un pubblico sempre più ampio e diversificato, valorizzando al meglio il patrimonio storico e artistico di Vasto».

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Vasto. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di Vasto, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.vasto.ch.it