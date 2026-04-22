Vasto, Grande partecipazione al seminario interregionale “Avanguardie Educative” sulla cultura dell’innovazione

Comune di Vasto, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Si è svolto lunedì 20 aprile 2026, nella Pinacoteca di Palazzo D’Avalos di Vasto e negli spazi dell’istituto “Palizzi-Mattei” (plesso Mattei), il seminario interregionale Abruzzo–Molise–Marche delle “Avanguardie Educative”, dedicato ai temi dell’innovazione didattica, del benessere scolastico e dell’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi formativi – L’iniziativa, patrocinata dagli assessorati alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Vasto, ha visto la partecipazione di docenti, dirigenti scolastici ed esperti Indire e si è articolata attorno al titolo “ArmonIA: alla ricerca dell’equilibrio tra relazioni umane e tecnologia”, proponendo momenti di confronto, workshop operativi e visite agli ambienti di apprendimento innovativi – I saluti del sindaco Francesco Menna sono stati portati dal vicesindaco Licia Fioravante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nel corso della giornata si sono susseguiti interventi di esperti Indire e dirigenti scolastici, con un focus particolare sul ruolo delle tecnologie emergenti nei percorsi educativi e sull’importanza del benessere degli studenti e del personale scolastico – recita il testo pubblicato online. A conclusione dei lavori sono stati consegnati gli attestati di partecipazione ai docenti coinvolti nei workshop. «Eventi come questo – per l’assessore alla Cultura Nicola Della Gatta – rafforzano il ruolo della cultura come spazio di confronto tra saperi, linguaggi e trasformazioni contemporanee – L’intelligenza artificiale non è solo una sfida tecnologica, ma anche culturale: ci interroga su come leggiamo il presente e su come immaginiamo il futuro – aggiunge testualmente l’articolo online. Vasto dimostra di saper accogliere e valorizzare, in location come la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, questi temi con apertura e consapevolezza». «L’iniziativa che si è svolta all’istituto Mattei – dichiara l’assessora alle Politiche giovanili e all’Istruzione Paola Cianci – ha offerto un’occasione di confronto sul ruolo della scuola oggi – precisa il comunicato. Parlare di istruzione significa parlare di diritti, uguaglianza e futuro – aggiunge testualmente l’articolo online. Una scelta tutt’altro che neutra, che chiama in causa la responsabilità delle istituzioni – precisa la nota online. Rinnovare la scuola pubblica vuol dire rafforzarne la funzione costituzionale come strumento di emancipazione e giustizia sociale, superando un modello che troppo spesso esclude invece di includere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Significa costruire un ambiente educativo capace di raggiungere tutte e tutti, mettendo al centro studentesse e studenti, valorizzando le differenze e promuovendo metodologie attive e partecipative, in grado di sviluppare spirito critico – recita il testo pubblicato online. Credo in una scuola pubblica solida, aperta e inclusiva, capace di ridurre i divari e coniugare qualità e accesso, innovazione e diritti – precisa il comunicato. Un ringraziamento al dirigente scolastico Nino Fuiano e ai docenti del Mattei e a tutte le realtà che, con il loro impegno, contribuiscono a costruire percorsi educativi in questa direzione, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, terzo settore e giovani generazioni».«La straordinaria partecipazione registrata in occasione del seminario dedicato alle Avanguardie Educative rappresenta – per il dirigente scolastico dell’istituto “Palizzi-Mattei”, Luigi Gaetano Fuiano – un segnale inequivocabile: la nostra è una comunità scolastica viva, pulsante e profondamente orientata al futuro – recita il testo pubblicato online. Vedere così tanti docenti, esperti e attori del territorio confrontarsi con entusiasmo è la conferma che la strada dell’innovazione metodologica e didattica non è solo una scelta accademica, ma una necessità condivisa – si apprende dal portale web ufficiale. Questa massiccia adesione dimostra la volontà di superare i modelli tradizionali per costruire una scuola che sia finalmente “su misura” per i nostri studenti – precisa la nota online. Tuttavia, l’innovazione non può restare chiusa dentro le mura scolastiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il successo di questa iniziativa risiede proprio nella nostra capacità di costruire reti e sinergie significative con il territorio – riporta testualmente l’articolo online. Solo attraverso un dialogo costante con le istituzioni, le famiglie e le realtà sociali e produttive possiamo trasformare la scuola in un vero laboratorio civico e culturale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ringrazio di cuore tutti i partecipanti: la loro presenza è la prova che insieme possiamo progettare una scuola capace di ispirare, includere e preparare i giovani alle sfide del domani».

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo del Comune di Vasto. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 06, anche mediante il sito internet del Comune di Vasto, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.vasto.ch.it